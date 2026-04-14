POTVRDILI PREGLEDI

Dobre vijesti za Hajduk: Prvi strijelac nije ozbiljnije ozlijeđen

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Dobre vijesti za Hajduk: Prvi strijelac nije ozbiljnije ozlijeđen
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Michele Šego dobio je jak udarac u rebra protiv Gorice, ali sve je u redu. Pregledima je ustanovljeno da nije došlo do ozbiljnije povrede te bi protiv Slavena mogao igrati

Michele Šego dobio je jak udarac u rebra protiv Gorice u 29. kolu, ali s Poljuda dolaze dobre vijesti za navijače Hajduka. Kako saznajemo, najbolji strijelac "bilih" obavio je preglede u utorak koji su pokazali da nije došlo do veće ozljede. I dalje osjeća bol, ali bi se brzo trebao oporaviti te ako sve bude po planu, mogao bi biti u konkurenciji za gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici 17. travnja.

Šego je s 11 golova prvi topnik Garcijine momčadi, a protiv Gorice zakuhao je akciju iz koje je Livaja zabio pobjednički gol. U izostanku kapetana Hajduka, Šego je procvjetao u vrhu napada i zabijao, a Livajinim povratkom i sve češćim igrama, preselio je na desno krilo. Tamo mu je konkurencija Ante Rebić, koji ga je zamijenio protiv Gorice te će do kraja sezone strateg Splićana morati vidjeti koga od njih dvojice poslati na desnu stranu. 

Prvenstvo je praktički gotovo. Ovakav Dinamo teško će ispustiti bodove te će Hajduk još jednu sezonu, vjerojatno, ostati bez trofeja. Garcia bi trebao ostati trener i iduće sezone tako da bi do kraja ove mogao uigravati nešto što želi vidjeti u budućnosti. Šego mu je postao glavno oružje te treba vidjeti hoće li ga koristiti u Koprivnici, ali do kraja sezone sigurno hoće.

Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

