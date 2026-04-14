Dobre vijesti za Hajduk: Prvi strijelac nije ozbiljnije ozlijeđen

Michele Šego dobio je jak udarac u rebra protiv Gorice u 29. kolu, ali s Poljuda dolaze dobre vijesti za navijače Hajduka. Kako saznajemo, najbolji strijelac "bilih" obavio je preglede u utorak koji su pokazali da nije došlo do veće ozljede. I dalje osjeća bol, ali bi se brzo trebao oporaviti te ako sve bude po planu, mogao bi biti u konkurenciji za gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici 17. travnja.

Šego je s 11 golova prvi topnik Garcijine momčadi, a protiv Gorice zakuhao je akciju iz koje je Livaja zabio pobjednički gol. U izostanku kapetana Hajduka, Šego je procvjetao u vrhu napada i zabijao, a Livajinim povratkom i sve češćim igrama, preselio je na desno krilo. Tamo mu je konkurencija Ante Rebić, koji ga je zamijenio protiv Gorice te će do kraja sezone strateg Splićana morati vidjeti koga od njih dvojice poslati na desnu stranu.

Prvenstvo je praktički gotovo. Ovakav Dinamo teško će ispustiti bodove te će Hajduk još jednu sezonu, vjerojatno, ostati bez trofeja. Garcia bi trebao ostati trener i iduće sezone tako da bi do kraja ove mogao uigravati nešto što želi vidjeti u budućnosti. Šego mu je postao glavno oružje te treba vidjeti hoće li ga koristiti u Koprivnici, ali do kraja sezone sigurno hoće.