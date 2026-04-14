Kazne za 28. kolo HNL-a. Opet najviše platili Dinamo i Hajduk

Iako je već odigrano i 29. kolo HNL-a, tek sada je HNS objavio kazne za klubove za 28. kolo. Disciplinski sudac podijelio je kazne Dinamu, Istri, Hajduku i Varaždinu i to većinom zbog pirotehnike. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe HNS je objavio kazne.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na utakmici Dinamo - Osijek, odigranoj 4. travnja 2026., Dinamo je kažnjen zbog upotrebe pirotehnike, sukladno članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 6800 eura.

Na susretu Istra 1961 - Hajduk, koji je odigran 7. travnja 2026., kažnjena su oba kluba. Istra 1961 sankcionirana je zbog pirotehnike prema članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika, te joj je izrečena kazna od 1500 eura. Hajduk je, s druge strane, kažnjen po dvije osnove: zbog pirotehnike prema članku 66., stavku 2., za što mu je određena kazna od 2000 eura, te zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije prema članku 87. Disciplinskog pravilnika, za što je kažnjen s 5000 eura. Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika, Hajduku je izrečena jedinstvena novčana kazna u ukupnom iznosu od 7000 eura.

Na utakmici Varaždin - Gorica, odigranoj 3. travnja 2026., Varaždin je kažnjen zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije prema članku 87. Disciplinskog pravilnika, uz novčanu kaznu od 4000 eura.