Olimpijske igre u Tokiju ispratili smo u ljeto 2021. godine, uz godinu zakašnjenja, a sada će olimpijski plamen gorjeti i svjetla pozornice usmjeriti prema Pekingu.

Kineska prijestolnica je 2008. godina ugostila Ljetne olimpijske igre, a od 4. do 20. veljače bit će domaćin Zimskim olimpijskim igrama.

Baš kao i u Tokiju, stroge mjere na snazi će biti i u Pekingu. Sportaši su se morali cijepiti kako bi uopće mogli nastupiti, slijede im brojna testiranja, poštivanje epidemioloških mjera. Stadioni neće biti prazni kao u Japanu, ali zbog korona virusa, organizatori su povukli ulaznice iz prodaje te su ih podijelili samo 'biranim skupinama'. Prevedeno, političarima, elitama...

Hrvatsku će u Pekingu predstavljati 11 sportaša u četiri sporta, a opet smo najbrojniji u skijanju. Sportu koji nam je ukupno donio čak deset medalja!

Samuel Kolega i Filip Zubčić će nastupiti u veleslalomu i slalomu, dok će im se u slalomu pridružiti i Matej Vidović. Što se tiče ženskog dijela, Andrea Komšić, Zrinka Ljutić i Leona Popović nastupit će u veleslalomu i slalomu.

Imamo i čak tri predstavnika u skijaškom trčanju. Hrvatske boje branit će Marko Skender, Tena Hadžić i Vedrana Malec. Djevojke će nastupiti u disciplinama: sprint slobodnim načinom, na 10 km klasičnim načinom, ekipnom sprintu, a Vedrana Malec okušat će se i u utrci na 30 km slobodnim načinom s grupnim startom. Marko Skender nastupit će u utrkama - sprint slobodnim načinom, na 15 km klasičnim načinom i u ski maratonu - 50 km slobodnim načinom/grupni start.

Prvi put u povijesti Hrvatska će imati predstavnika u brzom klizanju, a ta čast je pripala Valentini Aščić koja će se za što bolji rezultat boriti na 500 i na 1500 metara. Lea Jugovac će se natjecati u snowboardingu u disciplinama big air i slopestyle. Hrvatsku zastavu na otvaranju će nositi Leona Popović i Marko Skender.

Teško je da ćemo obrstiti medalje kao u Salt Lake Cityju 2002. kada nam je Janica donijela čak četiri, bio bi uspjeh da osvojimo i jednu, ali imamo i mi adute za Peking. Glavni je naravno Filip Zubčić koji će za medalju pretendirati u veleslalomu. Jedan je od najboljih veleslalomaša svijeta. Ima čak tri pobjede i još šest postolja, ali nažalost, ove sezone nijedno. Nije u najboljoj formi, baš mu i ne ide ove sezone, ali nadamo se da će čar olimpijskih igara učiniti svoje i da će Zubo osvojiti svoju prvu medalju.

A do nje bi mogao i u slalomu gdje je sve bolji i bolji. Ima treće mjesto iz Val d'Iserea iz ove sezone, što mu je najbolji plasman u toj disciplini. Koliko god mi to htjeli, očekivati još od nekoga da dođe do medalje je ipak nerealno. Nekima su ovo prve Igre pa obzirom na to koliko se kod nas ulaže u zimske sportove, sve ostalo bila bi senzacija.

Hrvatska je na prvim Zimskim olimpijskim igrama nastupila 1992. godine u Albertvilleu. Imali smo tri natjecatelja u četiri sporta. Sljedeće Olimpijske igre bilo su na rasporedu već 1994. godine u Lillehammeru. Bile su to prve zimske igre koje nisu bile u istoj godini kao i ljetne, a razlog je bio taj što su čelnici Međunarodnog olimpijskog odbora odlučili kako će se ZOI ubuduće održavati dvije godine nakon ljetnih.

U Norveškoj je Hrvatska imala dva natjecatelja, četiri godine kasnije u Naganu taj je broj porastao na šest, a u Salt Lake Cityju dočekali smo naše prve medalje. I to prvo pa - zlato! Sve četiri medalje donijela nam je čudesna Janica Kostelić koja je osvojila tri zlata u slalomu, veleslalomu i kombinaciji, a jedino joj je promaklo u superveleslalomu gdje se okitila srebrom.

U Torinu 2006. godine nije bila usamljena. Imali smo rekordna 24 natjecatelja, najviše ikada, a Janica je osvojila zlato u kombinaciji te srebro u superveleslalomu. Sjajan je bio i legendarni Ivica Kostelić koji je došao do srebra u slalomu.

U Vancouveru 2010. godine Janice više nije bilo, ali zato je čast obitelji Kostelić branio sjajni Ivica koji je osvojio srebro u super kombinaciji i slalomu. Jedinu medalju, a da nije skijanje, donio nam je Jakov Fak koji je u Kanadi bio senzacionalni brončani u biatlonu. Bile su mu to i prve i posljednje Olimpijske igre na kojima je predstavljao Hrvatsku jer ubrzo je prešao pod zastavu Slovenije.

Posljednju medalju na ZOI smo osvojili 2014. godine u Sočiju, a tko drugi nego Ivica. Do svoje četvrte medalje stigao je u super kombinaciji.

U Pjongčangu prije četiri godine imali smo 20 predstavnika u četiri sporta, ali nismo okusili slast postolja.