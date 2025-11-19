Obavijesti

OSTALO ŠEST MJESTA

Evo tko se sve plasirao na SP i tko je ostao u igri u playoffu

Piše Josip Tolić, HINA,
Evo tko se sve plasirao na SP i tko je ostao u igri u playoffu
Foto: Steve Welsh/PRESS ASSOCIATION

Pripreme za Svjetsko prvenstvo su u punom jeku! Već imamo 42 poznata sudionika, a dodatne kvalifikacije donose još uzbuđenja. Tko će se još pridružiti najvećem nogometnom spektaklu

Nakon što je okončana grupna faza europskih i sjevernoameričkih kvalifikacija poznate su 42 od 48 sudionika na Svjetskom prvenstvu iduće godine kojem će zajednički domaćini biti Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

Iz Europe su u utorak SP osigurali Španjolska, Švicarska, Škotska, Belgija i Austrija čime su se pridružili ranijim pobjednicima skupina europskih kvalifikacija, a to su bili Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka i Nizozemska.

Iz Sjeverne i Srednje Amerike, uz tri domaćina Meksiko, SAD i Kanadu, plasirali su se Panama, Haiti i debitant Curaçao. Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu. Konačna lista svih sudionika Svjetskog prvenstva bit će poznata krajem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi te Interkontinentalne kvalifikacije.

Dosad poznati sudionici Svjetskog prvenstva

  • Domaćini: Meksiko, Kanada, SAD (3)
  • Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis (9)
  • Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan (8)
  • Sjeverna i Srednja Amerika: Panama, Haiti, Curaçao (3)
  • Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj (6)
  • Europa: Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Španjolska, Belgija, Škotska, Austrija (12)

