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Foto: Profimedia
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Evo tko stoji Hrvatskoj U-19 na putu do finala EP-a: Imaju 15 pobjeda u nizu, najskuplji su...

Piše Mato Galić,

Španjolci na ovom turniru gol-razliku čak 14-0. Najveća je zvijezda Realov veznjak Thiago Pitarch (18), vrijedi čak 20 milijuna. U minuloj sezoni imao je čak 16 nastupa za prvu momčad 'kraljevskoga kluba'

Hrvatska U-19 reprezentacija danas od 17.30 sati (RTL 2) igra polufinale EP-a protiv Španjolske. Izabranici Siniše Oreščanina i prije okršaja u velškom gradiću Denbighu osigurali su plasman na SP za igrače do 20 godina (nakon čak 14 godina), koje će 2027. biti u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

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