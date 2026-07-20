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ŠPANJOLCI UZELI SVE

Evo tko su najbolji pojedinci na SP-u! Messi ostao bez nagrade

Piše Ivan Kužela,
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Evo tko su najbolji pojedinci na SP-u! Messi ostao bez nagrade
Foto: Kai Pfaffenbach
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Španjolska je u produžecima srušila Argentinu 1-0 i uzela svjetsku krunu! Torres je zabio u 106. minuti, a Rodri, Cubarsi i Simon pokupili su glavne pojedinačne nagrade

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Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva poslije produžetaka svladala Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak u 106. minuti postigao je Ferran Torres nakon asistencije Nica Williamsa, čime je okrunio tvrdu i taktički zahtjevnu utakmicu s vrlo malo prilika. Nakon finala podijeljene su nagrade za najbolje pojedince Svjetskog prvenstva.

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Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda VIDEO
Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda | Video: 24sata/Reuters

Najboljim igračem turnira proglašen je Rodri, najbolji mladi nogometaš je Cubarsi, a nagradu za golmana SP-a dobio je Simon. Po mnogima je Lionel Messi s osam golova i četiri asistencije zaslužio tu nagradu.

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Foto: Lee Smith
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Foto: Lee Smith
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Španjolska je tempirala formu na Mundijalu i nakon remija sa Zelenortskim Otocima uspjeli su nanizati šest uzastopnih pobjeda. Kroz te susrete primili su tek jedan gol i to u četvrtfinalu od Belgije. 

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