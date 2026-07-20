Španjolska je u produžecima srušila Argentinu 1-0 i uzela svjetsku krunu! Torres je zabio u 106. minuti, a Rodri, Cubarsi i Simon pokupili su glavne pojedinačne nagrade
Evo tko su najbolji pojedinci na SP-u! Messi ostao bez nagrade
Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva poslije produžetaka svladala Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak u 106. minuti postigao je Ferran Torres nakon asistencije Nica Williamsa, čime je okrunio tvrdu i taktički zahtjevnu utakmicu s vrlo malo prilika. Nakon finala podijeljene su nagrade za najbolje pojedince Svjetskog prvenstva.
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Najboljim igračem turnira proglašen je Rodri, najbolji mladi nogometaš je Cubarsi, a nagradu za golmana SP-a dobio je Simon. Po mnogima je Lionel Messi s osam golova i četiri asistencije zaslužio tu nagradu.
Španjolska je tempirala formu na Mundijalu i nakon remija sa Zelenortskim Otocima uspjeli su nanizati šest uzastopnih pobjeda. Kroz te susrete primili su tek jedan gol i to u četvrtfinalu od Belgije.
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