Kuba i Tadžikistan sigurno su kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, poručio je Marijan Budimir
Evo tko su protivnici Hrvatskoj U-17 na Svjetskom prvenstvu!
Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija saznala je protivnika na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje će se održati od 19. studenog do 13. prosinca ove godine u Katru. Suparnici mini ''vatrenima'' bit će Senegal, Tadžikistan i Kuba.
Momčad Marija Budimira otvorit će Mundijal 20. studenog protiv Senegala, a tri dana kasnije, dakle 23. studenoga, čeka je okršaj protiv Tadžikistana, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. studenoga protiv Kube. To će biti peti plasman Hrvatske U-17 na Svjetsko prvenstvo.
- Bit će uzbudljivo igrati s reprezentacijama različitih konfederacija i stilova igre. Izvukli smo Senegal kao i prošle godine, opet igramo prvu utakmicu na prvenstvu, po reputaciji protiv najtežeg suparnika - rekao je izbornik Budimir za službenu stranicu HNS-a te je dodao...
- Kuba i Tadžikistan sigurno su kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, sigurno imamo jake adute i vjerujemo u prolazak skupine. Poslije toga puno će ovisiti o ždrijebu, nadam se da ćemo u nokaut-fazi imati malo više sreće nego prošle godine.
Skupine:
Skupina A: Katar, Panama, Egipat, Grčka.
Skupina B: Južna Koreja, CAF 1, Nova Kaledonija, Ekvador.
Skupina C: Argentina, Australija, CAF 2, Danska.
Skupina D: Francuska, Haiti, Saudijska Arabija, Urugvaj.
Skupina E: Italija, Jamajka, Obala Bjelokosti, Uzbekistan.
Skupina F: Senegal, Hrvatska, Kuba, Tadžikistan.
Skupina G: Mali, Novi Zeland, Belgija, Vijetnam.
Skupina H: Španjolska, Kina, Fiji, Maroko.
Skupina I: Brazil, Republika Irska, Tanzanija, Kostarika.
Skupina J: SAD, Crna Gora, Čile, Alžir.
Skupina K: Meksiko, Rumunjska, Kamerun, Venecuela.
Skupina L: Japan, Kolumbija, Srbija, Honduras.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+