Evo tko su protivnici Hrvatskoj U-17 na Svjetskom prvenstvu!

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija saznala je protivnika na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje će se održati od 19. studenog do 13. prosinca ove godine u Katru. Suparnici mini ''vatrenima'' bit će Senegal, Tadžikistan i Kuba.

Momčad Marija Budimira otvorit će Mundijal 20. studenog protiv Senegala, a tri dana kasnije, dakle 23. studenoga, čeka je okršaj protiv Tadžikistana, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. studenoga protiv Kube. To će biti peti plasman Hrvatske U-17 na Svjetsko prvenstvo.

- Bit će uzbudljivo igrati s reprezentacijama različitih konfederacija i stilova igre. Izvukli smo Senegal kao i prošle godine, opet igramo prvu utakmicu na prvenstvu, po reputaciji protiv najtežeg suparnika - rekao je izbornik Budimir za službenu stranicu HNS-a te je dodao...

- Kuba i Tadžikistan sigurno su kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, sigurno imamo jake adute i vjerujemo u prolazak skupine. Poslije toga puno će ovisiti o ždrijebu, nadam se da ćemo u nokaut-fazi imati malo više sreće nego prošle godine.

Skupine:

Skupina A: Katar, Panama, Egipat, Grčka.
Skupina B: Južna Koreja, CAF 1, Nova Kaledonija, Ekvador.
Skupina C: Argentina, Australija, CAF 2, Danska.
Skupina D: Francuska, Haiti, Saudijska Arabija, Urugvaj.
Skupina E: Italija, Jamajka, Obala Bjelokosti, Uzbekistan.
Skupina F: Senegal, Hrvatska, Kuba, Tadžikistan.
Skupina G: Mali, Novi Zeland, Belgija, Vijetnam.
Skupina H: Španjolska, Kina, Fiji, Maroko.
Skupina I: Brazil, Republika Irska, Tanzanija, Kostarika.
Skupina J: SAD, Crna Gora, Čile, Alžir.
Skupina K: Meksiko, Rumunjska, Kamerun, Venecuela.
Skupina L: Japan, Kolumbija, Srbija, Honduras.

