Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Nizozemke dominiraju na ZOI! Nakon Jutte i Femke, tu je i Joy. Već se skinula za Playboy

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje
FOTO Nizozemke dominiraju na ZOI! Nakon Jutte i Femke, tu je i Joy. Već se skinula za Playboy
Put Joy Beune započeo je 28. travnja 1999. godine u slikovitom gradiću Borne, u nizozemskoj provinciji Overijssel. Odrasla je u sportskoj obitelji koja je rano prepoznala njezin potencijal i pružila joj bezrezervnu podršku. | Foto: Instagram
1/48
Put Joy Beune započeo je 28. travnja 1999. godine u slikovitom gradiću Borne, u nizozemskoj provinciji Overijssel. Odrasla je u sportskoj obitelji koja je rano prepoznala njezin potencijal i pružila joj bezrezervnu podršku. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026