FOTO Nizozemke dominiraju na ZOI! Nakon Jutte i Femke, tu je i Joy. Već se skinula za Playboy

Ulazak u seniore za Beune je bio strelovit. Nije joj trebalo dugo da se prilagodi, a njezina svestranost na srednjim i dugim prugama ubrzo je došla do izražaja. Svoju dominaciju potvrdila je na Svjetskom prvenstvu u Calgaryju 2024. godine, gdje je osvojila zlato na 5000 metara i u ekipnoj potjeri | Foto: Instagram