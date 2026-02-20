FOTO Nizozemke dominiraju na ZOI! Nakon Jutte i Femke, tu je i Joy. Već se skinula za Playboy

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje
Put Joy Beune započeo je 28. travnja 1999. godine u slikovitom gradiću Borne, u nizozemskoj provinciji Overijssel. Odrasla je u sportskoj obitelji koja je rano prepoznala njezin potencijal i pružila joj bezrezervnu podršku.
Put Joy Beune započeo je 28. travnja 1999. godine u slikovitom gradiću Borne, u nizozemskoj provinciji Overijssel. Odrasla je u sportskoj obitelji koja je rano prepoznala njezin potencijal i pružila joj bezrezervnu podršku.
Nizozemska, kao kolijevka brzog klizanja, pružila joj je savršeno okruženje za razvoj, a njezina predanost i radna etika ubrzo su je izdvojile od vršnjakinja. Već kao tinejdžerica počela je dominirati na lokalnim i nacionalnim natjecanjima, najavljujući dolazak nove velike zvijezde.
Ulazak u seniore za Beune je bio strelovit. Nije joj trebalo dugo da se prilagodi, a njezina svestranost na srednjim i dugim prugama ubrzo je došla do izražaja. Svoju dominaciju potvrdila je na Svjetskom prvenstvu u Calgaryju 2024. godine, gdje je osvojila zlato na 5000 metara i u ekipnoj potjeri
Iste godine, u Inzellu, postala je svjetska prvakinja u allroundu, najprestižnijoj disciplini koja traži kompletnog klizača. Njezin pobjednički niz nastavio se i na prvenstvu u Hamaru 2025. godine, gdje je uzela zlata na 1500 i 3000 metara, kao i u ekipnoj potjeri.
Ipak, njezin put nije bio bez prepreka. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. Nizozemski tim u ekipnoj potjeri zabilježio je najbrže vrijeme i bio na korak do zlata, no uslijedila je šokantna diskvalifikacija
Suci su primijetili da je Beune tijekom utrke bio vidljiv dio gole kože na gležnju, što je strogo zabranjeno prema sigurnosnim pravilima Međunarodne klizačke unije (ISU). Nizozemke su ostale bez medalje, a razočaranje je bilo ogromno. Ipak, Beune je iz tog iskustva izvukla pozitivne pouke.
Kruna karijere za svakog sportaša su Olimpijske igre, a Joy Beune svoj je san ostvarila na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine. Tamo je s kolegicama Marijke Groenewoud i Antoinette Rijpma-de Jong osvojila srebrnu medalju u ekipnoj potjeri.
U pojedinačnoj utrci na 3000 metara za dlaku joj je izmaknula medalja, završivši na četvrtom mjestu, no njezin je olimpijski debi ocijenjen iznimno uspješnim.
Izvan ledene staze, Joy Beune živi jednako ispunjen život. U dugogodišnjoj je vezi s Kjeldom Nuisom, također nizozemskim brzoklizačem i olimpijskim pobjednikom, čime čine jedan od najpoznatijih sportskih parova u Nizozemskoj
Veliku je medijsku pozornost privukla i krajem 2024. godine, kada se pojavila na naslovnici nizozemskog izdanja časopisa Playboy, srušivši tabue i pokazavši samopouzdanje i izvan sportskih borilišta.
