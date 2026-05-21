Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
Izvanredna profesorica Blanka Mateša (45) ime je koje je, unatoč impresivnoj akademskoj karijeri, široj hrvatskoj javnosti postalo poznato tek nakon što je obznanjena njezina veza, a potom i brak s bivšim premijerom Zlatkom Matešom (76), koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskoga olimpijskog odbora.
Izvanredna profesorica Blanka Mateša (45) ime je koje je, unatoč impresivnoj akademskoj karijeri, široj hrvatskoj javnosti postalo poznato tek nakon što je obznanjena njezina veza, a potom i brak s bivšim premijerom Zlatkom Matešom (76), koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskoga olimpijskog odbora.
"Poštovani i dragi moji, s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze", poručila je na prozivke u javnosti.
Njihov odnos, obilježen značajnom razlikom u godinama, izazvao je lavinu medijskog interesa, ali i brojne predrasude s kojima se ova temperamentna Splićanka odlučila otvoreno suočiti.
Prije nego što je njezin privatni život dospio pod svjetla reflektora, Blanka Mateša izgradila je zavidnu karijeru u akademskim vodama. Pročelnica je Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu te ravnateljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Sportsko pravo.
Njezin put obilježen je izvrsnošću od samih početaka; tijekom studija primila je Dekanovu i Rektorovu nagradu te državnu stipendiju za najbolje studente. Doktorirala je 2013. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a osim klasičnog građanskog prava, specijalizirala se za područja sportskog i medicinskog prava.
U pripremi joj je i knjiga o odštetnoj odgovornosti u estetskoj kirurgiji, prva takve vrste na ovim prostorima.
Javnost je za vezu Blanke i Zlatka Mateše doznala u rujnu 2023., nedugo nakon što je ona početkom iste godine ostala udovica. Njezin prvi suprug, cijenjeni profesor prava Hrvoje Kačer, preminuo je nakon teške bolesti. U braku su proveli 20 godina i dobili dvojicu sinova, Brunu i Roka. Blanka je u jednom od rijetkih medijskih istupa progovorila o teškom razdoblju i boli, priznajući kako je mislila da je nemoguće ponovno voljeti.
"Nakon prelijepih 20 godina s Hrvojem i velike boli uslijed njegove teške bolesti i smrti, kada sam mislila da je nemoguće opet voljeti, dogodila se ljubav s mojim predivnim, duhovitim, pažljivim i inteligentnim Z", napisala je na društvenim mrežama, potvrdivši vezu.
Susret sa Zlatkom Matešom bio je slučajan, u Splitu, no on je, kako je otkrila, odmah znao da će se vjenčati. Njoj je trebalo vremena da se prepusti osjećajima kojima se u početku opirala.
Par se zaručio tijekom zajedničkog putovanja u Mongoliju, a zaruke su bile u tradicionalnom mongolskom stilu. Vjenčali su se u prosincu 2023. na intimnoj ceremoniji u crkvi sv. Jurja na Plešivici. Zanimljivo je da je Zlatku Mateši, koji iza sebe ima tri braka, ovo bilo prvo crkveno vjenčanje.
Najčešće se spominjala razlika u godinama, ali i insinuacije o materijalnim interesima. Blanka Mateša na to je odgovorila ističući kako su oboje situirani ljudi s uspješnim karijerama kojima materijalna korist nije bila motiv. Podsjetila je i kako joj je prvi suprug bio stariji gotovo 22 godine.
- Ljudi si biraju životne partnere ne prema godinama, nego prema tome koliko ih u svakom pogledu mogu ispuniti. Ima mnogo primjera uspješnih brakova gdje su muškarci bitno stariji od žena, ili onih u kojima su žene starije od muškaraca. Smatram da tu nema nikakvih pravila. Sve ostalo su stereotipi koje život svakodnevno demantira - izjavila je za Gloriju.
Dodala je kako joj je suprug savjetovao da ne čita negativne komentare te da joj je najveću snagu dala podrška njezine djece i roditelja. Život su organizirali na relaciji Split-Zagreb.
Ona je poslovno vezana za Split, a on za Zagreb, no kako kaže, život u dva grada ima svoje čari. Zajedničko vrijeme provode na putovanjima, u druženju s prijateljima i obitelji, a dijele ljubav prema istoj glazbi, hrani i umjetnosti. (*uz korištenje AI-ja)
