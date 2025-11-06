Evo tko sudi Hajduk - Osijek: 'Bilima' će četvrti put u sezoni

Gorica i Vukovar u petak od 18 sati otvaraju 13. kolo HNL-a, a dvoboj u Velikoj Gorici sudit će Antonio Melnjak iz Rijeke.

Subotnji program na Maksimiru od 15 sati otvaraju Lokomotiva i Slaven Belupo, glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca.

Kasnije istog dana Hajduk na Poljudu od 17:45 dočekuje Osijek, pravdu će vodećoj momčadi HNL-a i Osječanima dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pavlešiću će biti već četvrti put ove sezone da sudi Hajduku, nakon pobjede u Osijeku 2-0, protiv Lokomotive na Poljudu 2-0, odnosno nedavno u Velikoj Gorici 3-1.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U nedjelju Istra 1961 od 16 sati dočekuje Dinamo na Aldo Drosini, taj će susret suditi Duje Strukan iz Splita.

Konačno, kolo od 18:15 zatvaraju Varaždin i Rijeka, na sjever Hrvatske iz Osijeka će se na zadatak uputiti Dario Bel.