Evo tko sudi Hajduk - Osijek: 'Bilima' će četvrti put u sezoni
Gorica i Vukovar u petak od 18 sati otvaraju 13. kolo HNL-a, a dvoboj u Velikoj Gorici sudit će Antonio Melnjak iz Rijeke.
Subotnji program na Maksimiru od 15 sati otvaraju Lokomotiva i Slaven Belupo, glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca.
Kasnije istog dana Hajduk na Poljudu od 17:45 dočekuje Osijek, pravdu će vodećoj momčadi HNL-a i Osječanima dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pavlešiću će biti već četvrti put ove sezone da sudi Hajduku, nakon pobjede u Osijeku 2-0, protiv Lokomotive na Poljudu 2-0, odnosno nedavno u Velikoj Gorici 3-1.
U nedjelju Istra 1961 od 16 sati dočekuje Dinamo na Aldo Drosini, taj će susret suditi Duje Strukan iz Splita.
Konačno, kolo od 18:15 zatvaraju Varaždin i Rijeka, na sjever Hrvatske iz Osijeka će se na zadatak uputiti Dario Bel.
