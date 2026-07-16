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Evo tko sve prijeti Dinamu ako prođe Thun, može i na Sopića...

Piše Jakov Drobnjak,
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Evo tko sve prijeti Dinamu ako prođe Thun, može i na Sopića...
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Dinamo kreće u LP protiv Thuna, a već se zna i popis mogućih rivala u 3. pretkolu. Modri su favoriti, ali prvo moraju preskočiti Švicarce

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Dinamo 21. srpnja kreće u novu europsku priču i to u drugom pretkolu Lige prvaka. Prva prepreka je švicarski Thun. U Švicarskoj se igra prvi susret 21. srpnja, a tjedan dana kasnije je uzvrat na Maksimiru. U utorak i srijedu igrale su se uzvratne utakmice prvog pretkola pa je tako Dinamo saznao moguće protivnike ako prođe Thun. Ždrijeb će biti u ponedjeljak u 12 sati.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Momčad Marija Kovačevića bit će nositelj i u trećem pretkolu ako prođe Thun. Tako neće moći igrati protiv Crvene zvezde, Slovana iz Bratislave, Lecha iz Poznana koji će također biti nositelji ako srede svoje protivnike u drugom pretkolu. 

Protivnik Dinama bit će netko od sljedećih momčadi: Shamrock Rovers/Ararat-Armenia, KuPS/Sabah, Hapoel Beer-Sheva/Vikingur, Lincoln Red Imps/ Mjällby, Universitatea Cracovia/Levski Sofia, Klaksvík/Kauno Žalgiris.

Posebno se ističe mogući dvoboj protiv Žalgirisa kojeg vodi Željko Sopić, ali Dinamo je apsolutno favorit protiv bilo koje od navedenih momčadi. Naravno, treba ići korak po korak i dobiti Thun, a onda ozbiljno shvatiti i sljedećeg protivnika.

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