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Evo tko zarađuje najviše od svih izbornika sa SP-a! Španjolski strateg je tek na 15. mjestu...

Piše HINA,
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Evo tko zarađuje najviše od svih izbornika sa SP-a! Španjolski strateg je tek na 15. mjestu...
Foto: Dylan Martinez
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De la Fuente je prvak svijeta i Europe, ali ne i u plaćama: tek je 15. među izbornicima na Mundijalu s 2 milijuna eura, dok Ancelotti u Brazilu uzima vrtoglavih 10 milijuna

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Premda je na klupi španjolske reprezentacije spojio svjetski i europski naslov, Luis de la Fuente (65) nije niti među deset najplaćenijih izbornika ovoga Svjetskog prvenstva. Prema izvještaju britanskog list The Mirror, koji su prenijeli španjolski mediji, od 48 trenera koji su sudjelovali na Mundijalu, Luis de la Fuente zauzeo je 15. mjesto po iznosu plaće.

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Izbornik 'furije', čije je produženje ugovora objavljeno u siječnju 2025. nakon pobjede na Europskom prvenstvu, trenutno zarađuje dva milijuna eura. Na vrhu se nalazi Talijan Carlo Ancelotti koji na klupi Brazil zarađuje 10 milijuna eura godišnje. 

PRIMANJA IZBORNIKA

Carlo Ancelotti (Brazil) - 10 milijuna
Julian Nagelsmann (Njemačka) - 7 milijuna
Mauricio Pochettino (SAD) - 6 milijuna
Thomas Tuchel (Engleska) - 5,8 milijuna
Roberto Martinez (Portugal) - 4 milijuna
Fabio Cannavaro (Uzbekistan) - 4 milijuna
Didier Deschamps (Francuska) - 3,8 milijuna
Ronald Koeman (Nizozemska) - 3 milijuna
Marcelo Bielsa (Urugvaj) - 3 milijuna
Javier Aguirre (Meksiko) - 2,5 milijuna
Gustavo Alfaro (Paragvaj) - 2,5 milijuna
Jesse Marsch (Kanada) - 2,5 milijuna
Julen Lopetegui (Katar) - 2,4 milijuna
Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milijuna
Luis de la Fuente (Španjolska) - 2 milijuna.

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