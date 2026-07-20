Evo tko zarađuje najviše od svih izbornika sa SP-a! Španjolski strateg je tek na 15. mjestu...

Premda je na klupi španjolske reprezentacije spojio svjetski i europski naslov, Luis de la Fuente (65) nije niti među deset najplaćenijih izbornika ovoga Svjetskog prvenstva. Prema izvještaju britanskog list The Mirror, koji su prenijeli španjolski mediji, od 48 trenera koji su sudjelovali na Mundijalu, Luis de la Fuente zauzeo je 15. mjesto po iznosu plaće.

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Izbornik 'furije', čije je produženje ugovora objavljeno u siječnju 2025. nakon pobjede na Europskom prvenstvu, trenutno zarađuje dva milijuna eura. Na vrhu se nalazi Talijan Carlo Ancelotti koji na klupi Brazil zarađuje 10 milijuna eura godišnje.

PRIMANJA IZBORNIKA

Carlo Ancelotti (Brazil) - 10 milijuna

Julian Nagelsmann (Njemačka) - 7 milijuna

Mauricio Pochettino (SAD) - 6 milijuna

Thomas Tuchel (Engleska) - 5,8 milijuna

Roberto Martinez (Portugal) - 4 milijuna

Fabio Cannavaro (Uzbekistan) - 4 milijuna

Didier Deschamps (Francuska) - 3,8 milijuna

Ronald Koeman (Nizozemska) - 3 milijuna

Marcelo Bielsa (Urugvaj) - 3 milijuna

Javier Aguirre (Meksiko) - 2,5 milijuna

Gustavo Alfaro (Paragvaj) - 2,5 milijuna

Jesse Marsch (Kanada) - 2,5 milijuna

Julen Lopetegui (Katar) - 2,4 milijuna

Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milijuna

Luis de la Fuente (Španjolska) - 2 milijuna.