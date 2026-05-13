Evo zašto će se Hajduk nadati da Dinamo osvoji Hrvatski kup

Dinamo i Rijeka danas od 18 sati igraju finale Hrvatskog kupa, a utakmica će biti od velikog značaja i za Hajduk, koji je početkom ožujka upravo od Riječana ispao u četvrtfinalu. Momčad s Kvarnera brani Rabuzinovo sunce nakon što je prošle sezone, dok se finale još igralo na dvije utakmice, slavila protiv NK Slaven Belupo.

Sažetak Dinamo - Hajduk

"Farmaceute" je tada vodio sadašnji trener Dinama, Mario Kovačević, koji sada ima priliku "osvetiti" se za taj poraz i zaključiti sjajnu debitantsku sezonu na Maksimiru osvajanjem dvostruke krune. Finale Kupa imat će velik utjecaj i na europsku raspodjelu mjesta hrvatskih klubova.

Dinamo je već osigurao naslov prvaka i Hrvatsku će predstavljati u kvalifikacijama za Ligu prvaka. No, zbog slabijeg klupskog koeficijenta HNL nema predstavnika u kvalifikacijama za Europsku ligu kroz prvenstvo.

Ipak, mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu i dalje pripada osvajaču Kupa. Ako trofej osvoji Dinamo, mjesto u kvalifikacijama za EL pripast će viceprvaku, odnosno Hajduku, koji bi krenuo od prvog pretkola. Splićani bi tako, u slučaju ranog ispadanja, dobili i drugu priliku za Europu kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Ako Kup osvoji Rijeka, upravo će ona igrati kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi Hajduk kao drugoplasirana momčad HNL-a išao u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Riječani ujedno vode veliku borbu s Varaždinom za treće mjesto prvenstva. Varaždin zaostaje samo bod za momčadi Víctora Sáncheza, no vrlo je izgledno da će obje momčadi iduće sezone igrati europske kvalifikacije.