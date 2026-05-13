Evo zašto će se Hajduk nadati da Dinamo osvoji Hrvatski kup

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo i Rijeka danas od 18 sati igraju finale Hrvatskog kupa, a utakmica će biti od velikog značaja i za Hajduk, koji je početkom ožujka upravo od Riječana ispao u četvrtfinalu. Momčad s Kvarnera brani Rabuzinovo sunce nakon što je prošle sezone, dok se finale još igralo na dvije utakmice, slavila protiv NK Slaven Belupo.

"Farmaceute" je tada vodio sadašnji trener Dinama, Mario Kovačević, koji sada ima priliku "osvetiti" se za taj poraz i zaključiti sjajnu debitantsku sezonu na Maksimiru osvajanjem dvostruke krune. Finale Kupa imat će velik utjecaj i na europsku raspodjelu mjesta hrvatskih klubova.

Dinamo je već osigurao naslov prvaka i Hrvatsku će predstavljati u kvalifikacijama za Ligu prvaka. No, zbog slabijeg klupskog koeficijenta HNL nema predstavnika u kvalifikacijama za Europsku ligu kroz prvenstvo.

Ipak, mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu i dalje pripada osvajaču Kupa. Ako trofej osvoji Dinamo, mjesto u kvalifikacijama za EL pripast će viceprvaku, odnosno Hajduku, koji bi krenuo od prvog pretkola. Splićani bi tako, u slučaju ranog ispadanja, dobili i drugu priliku za Europu kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Ako Kup osvoji Rijeka, upravo će ona igrati kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi Hajduk kao drugoplasirana momčad HNL-a išao u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Riječani ujedno vode veliku borbu s Varaždinom za treće mjesto prvenstva. Varaždin zaostaje samo bod za momčadi Víctora Sáncheza, no vrlo je izgledno da će obje momčadi iduće sezone igrati europske kvalifikacije.

