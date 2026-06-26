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Pojavila se luda teorija zašto Gani ne bi odgovarala pobjeda protiv Hrvatske u zadnjem kolu

Piše Jakov Drobnjak,
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Pojavila se luda teorija zašto Gani ne bi odgovarala pobjeda protiv Hrvatske u zadnjem kolu
Foto: Peter Cziborra

Gani nikako ne bi odgovaralo da kao drugoplasirana prođe dalje. Ako se to dogodi, "crne zvijezde" putuju u Kanadu na susret šesnaestine finala, važan igrač tamo ne smije ući

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Hrvatskoj je dosta bod protiv Gane (subota, 23 sata) i zasigurno ide dalje u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Remijem bi "vatreni" kao treći u skupini prošli dalje, ali i dalje je sve otvoreno te Hrvatska i kao prva i kao druga može u šesnaestinu finala. Što se tiče Gane, i ona je sigurno "unutra", ali zbog jedne činjenice bilo bi joj lakše da skupinu prođe kao treća, a ne kao druga.

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Drugoplasirana reprezentacija iz naše skupine (L) u šesnaestini finala igrat će protiv drugoplasirane momčadi u skupini K, a to će biti Kolumbija ili Portugal. Ta utakmica igrat će se 3. srpnja u 1 ujutro po našem vremenu i to u Torontu, a tu nastaje problem za Ganu. Naime, jedan od najboljih igrača afričke momčadi, Thomas Partey, ne smije ući u Kanadu. 

Naime, protiv Parteyja se vodi sudski postupak zbog optužbi za silovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu te mu je kanadska vlada odbila zahtjev za vizu. Gana je u prvom kolu SP-a igrala u Kanadi protiv Paname bez Parteya te ju, ako završi druga, čeka ista sudbina. Partey u Kanadu ne smije, a to bi bio ogroman hendikep za "crne zvijezde" jer je igrač Villarreala odigrao sjajnu utakmicu protiv Engleske gdje su Afrikanci izvukli veliki bod. Dakle, ako želi da joj igra jedan od najboljih igrača, mora izgubiti od Hrvatske, ili pobijediti te čekati da Panama šokira Engleze, što je manje vjerojatno.

Partey se suoči se s optužbama za pet točaka silovanja i jednu točku seksualnog napada iz 2025., te dvije nove točke silovanja iz veljače ove godine. Na sve optužbe izjasnio se da nije kriv. 

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