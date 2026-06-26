'Vatreni' su preko noći doznali dobru i lošu vijest. Bod protiv Gane sigurno znači i prolazak!

U noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu zaključile su se skupine D, E i F na Svjetskom nogometnom prvenstvu nakon kojih je jasnije tko prolazi dalje s prva dva mjesta, ali i tko bi mogao proći kao jedan od osam najboljih trećeplasiranih. Zasad je upravo na tom trećem mjestu i Hrvatska, koja je dobila potvrdu kako će s remijem protiv Gane definitivno biti u tom društvu.

Naime, od ranije je Škotska s tri boda i gol-razlikom 1-4 iz skupine C bila lošija, iza njih bi u tom slučaju bila i Južna Koreja iz skupine A koja ima 2-3 i tri boda, a tu će biti i netko od dvojca Senegal ili Irak iz skupine I jer te selekcije prije međusobnog ogleda nemaju ni bod. Njima se priključio i Paragvaj iz skupine D remijem s Australijom 0-0. Ima četiri boda, ali gol-razliku 2-4, odnosno -2. Hrvatska je trenutačno na -1 (3-4) i u svakom će slučaju biti ispred Južnoamerikanaca ako osvoji spomenuti bod.

To je svakako dobra vijest i ostavlja dodatan prostor za Zlatka Dalića i njegove izabranike uoči utakmice protiv Gane (subota, 23 sata) jer u tom slučaju ne bi morao čekati posljednje utakmice u skupinama K i J koje se igraju u noći na nedjelju nakon naše (Kolumbija - Portugal i DR Kongo - Uzbekistan od 1.30; Alžir - Austrija i Jordan - Argentina od 4 sata). I sam Dalić je govorio kako će četiri boda biti dovoljno za prolazak, a to se sad obistinilo nakon što je do prije koji dan postojalo manje od 1 posto šanse da tako ne bude.

Što ako Hrvatska izgubi protiv Gane?

I tad ima šansu da prođe, ali joj u tom smislu noćašnji rezultati nisu išli u korist. Odgovarala joj je pobjeda Japana protiv Švedske (većom razlikom) koja se nije dogodila, završilo je 1-1 pa je Švedska kao najbolja trećeplasirana već unutra, odmogla joj je i pobjeda Ekvadora nad Njemačkom jer su i Ekvadorci s četiri boda sigurno unutra, kao i remi Paragvaja koji je također na četiri boda. Jedini od kojega bi Hrvatska bila bolja ako izgubi, primjerice, jednim golom razlike od Gane, su Škotska i Južna Koreja. S tim da bismo od Škota bili bolji i ako izgubimo s dva gola razlike.

Da bismo i prije utakmice protiv Gane bili mirniji u prolazak kao barem jedna od osam najboljih trećeplasiranih i uz minimalan poraz, iz tri skupine koje se igraju s petka na subotu trebaju nam se poklopiti barem dva od tri sljedeća ishoda: u skupini I (21 sat) Senegal ne smije pobijediti Irak, u skupini H (2 ujutro) Španjolska mora pobijediti Urugvaj, a u skupini G (5 ujutro) Novi Zeland mora pobijediti Belgiju, a Egipat mora svladati Iran.

Čak i ako se to ne dogodi, a Hrvatska izgubi od Gane, moći će se uzdati u neke od sljedećih ishoda (ovisno o tome koliko se ispuni prije naše utakmice): pobjedu Uzbekistana nad DR Kongom i/ili da Austrija i Alžir ne remiziraju (iako bi to jedne i druge moglo voditi dalje). No Alžir još pamti "sramotu iz Gijóna" na SP-u 1982. na kojem je Zapadna Njemačka pobijedila Austriju 1-0, što je obje selekcije odvelo dalje naušrb upravo Alžira, i otad je Fifa uvela pravilo kako se utakmice trećeg kola moraju igrati u isto vrijeme.

Što znače prvo, drugo i treće mjesto za ždrijeb?

Ako Hrvatska pobijedi, bit će barem druga i ići će na drugoplasiranog iz skupine K, a to će biti Kolumbija ili Portugal, koji će moći birati suparnika jer igraju nakon nas. To im donosi put u Toronto i utakmicu 3. srpnja od 1 ujutro po našem vremenu. Ako pritom Engleska ne pobijedi Ganu, Hrvatska će osvojiti skupinu i igrati protiv jedne od trećeplasiranih selekcija iz skupina E, H, I, J ili K 1. srpnja od 18 sati u Atlanti (dakle s dva dana manje odmora i dužim putovanjem). A bude li treća, ide na pobjednika skupine K (Kolumbija ili Portugal), i to u posljednjem dvoboju šesnaestine finala 4. srpnja od 3.30 u Kansas Cityju.