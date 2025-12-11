U početnom sastavu "modrih" našao se Marko Soldo koji je odigrao svega sedam utakmica ove sezone, a s klupe je dvoboj započeo Miha Zajc
IZVAN ZAPISNIKA
Evo zašto Luka Stojković ne igra protiv Betisa u Europskoj ligi
Dinamo je dočekao Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a izvan zapisnika našao se Luka Stojković.
Razlog je taj što je Dinamov ofenzivac dobio temperaturu. Ostao je izvan kadra za ovu utakmicu i neće nastupiti.
U početnom sastavu "modrih" našao se Marko Soldo koji je odigrao svega sedam utakmica ove sezone, a s klupe je dvoboj započeo Miha Zajc.
Podsjetimo, Dinamo će se u slučaju pobjede značajno približiti nokaut fazi Europske lige, dok bi novi poraz otežao situaciju uoči posljednja dva kola.
