Evo zašto Luka Stojković ne igra protiv Betisa u Europskoj ligi

Dinamo je dočekao Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a izvan zapisnika našao se Luka Stojković.

Razlog je taj što je Dinamov ofenzivac dobio temperaturu. Ostao je izvan kadra za ovu utakmicu i neće nastupiti.

U početnom sastavu "modrih" našao se Marko Soldo koji je odigrao svega sedam utakmica ove sezone, a s klupe je dvoboj započeo Miha Zajc.

Podsjetimo, Dinamo će se u slučaju pobjede značajno približiti nokaut fazi Europske lige, dok bi novi poraz otežao situaciju uoči posljednja dva kola.