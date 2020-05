Evra: Rekao mi je da ne priča s crncem. Prijetili su mi smrću...

Mislim da ljudi ne znaju što se događalo iza kulise. Tijekom utakmice s Liverpoolom čuvao sam ga tijekom izvođenja udarca iz kuta. Rekao mi je na španjolskom: "Ne diraj me, ne razgovaram s crncem. Možda nije znao da sam pričao španjolski i pitao sam ga ponovi i rekao je: Da, u pravu si, ne razgovaram s crncem".

Patrice Evra, nekadašnji član Manchester Uniteda, referirao se na sukob s Luisom Suarezom još 2011. godine kada je proglašen krivim za rasizam uz osam utakmica zabrane igranja.

- Sudac je došao i pitao što se dogodilo između nas. Vidio je da su se moje oči promijenile i pitao jesam li u redu. OK, razgovarat ćemo poslije utakmice. Nastavi igrati i ne čini ništa glupo. Sjećam se da sam tijekom utakmice govorio sebi: "Ako ga sad udariš, ljudi će te vidjeti kao lošeg. Zaboravit će što je on rekao." Htio sam ga udariti, pa nisam.... Nisam bio koncentriran na utakmicu.

Sljedećih tjedana ni na nogomet uopće budući da je od Liverpoolovih navijača dobivao prijetnje smrću, pa je morao angažirati i zaštitno osoblje.

- Manchester je dobio toliko prijetećih pisama. Pisalo je: "Mi smo u zatvoru, mi smo Liverpoolovi navijači. Kad izađemo, ubit ćemo tebe i tvoju obitelj". Dva sam mjeseca imao osiguranje kamo god sam išao. Žena mi je bila preplašena, brat također, ali ja nisam. Nisam mogao razumjeti zašto su me ljudi mrzili. Nisu znali istinu.

Foto: Neal Simpson/Press Association/PIXSELL

Sljedeći put kad su se susreli na travnjaku, Francuz nije Urugvajcu htio pružiti ruku, a Suarez je u svoju obranu rekao kako nije rasist jer je pod "crnac" mislio na "prijatelj", dok su suigrači na zagrijavanju uoči utakmice s Wiganom nosili majice njemu za podršku za što se tadašnji kapetan Liverpoola Jamie Carragher ispričao.

- Nikad neću Suareza nazivati rasistom jer ga ne znam osobno. Kad smo igrali u finalu Lige prvaka, dok sam igrao za Juventus, pružio sam mu ruku i razgovarao s njim. Zaboravio sam to brzo, no ne razumijem zašto nekome tko je žrtva mediji i ljudi govore: "Prestani plakati". Ja ne plačem, ne trebam plakati - završio je tu temu Francuz.

Evra je u United stigao još tamo 2006. iz Monaca pa na Old Traffordu proveo osam sezona. Škot sir Alex Ferguson obožavao je nestašnog francuskog braniča. Ljubav je bila uzajamna...

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

- Uvijek sam govorio da me Deschamps naučio pobjeđivati, ali me Ferguson naučio da su pobjede normalne. Sjećam se velike pobjede nad Liverpoolom... Pohvalio me i rekao da sam bio dobar. Samo je jednom u životu pokazao emociju nakon pobjede, svi smo se iznenadili - počeo je Evra pa nastavio:

- Bilo je to u finalu Lige prvaka 2008. godine kad smo pobijedili Chelsea. Tad je ušao u svlačionicu, svi smo slavili, a on je vrisnuo od sreće što je i normalno nakon jednog takvog rezultata.

Evra je bogatu igračku karijeru završio u West Hamu s 38 godina. Hrvatsku javnost zabavio je nedavno tako što je otpjevao Oliverovu pjesmu.

- Želim otpjevati pjesmu na hrvatskom, nikad to nisam učinio u životu. Ne znam imate li problema sa sluhom, žao mi je, ali ja nisam sramežljiv. Samo mi treba mobitel, ali izbrišite s njega gole slike, ne želim se šokirati - kazao je Evra u razgovoru za In Magazin Nove TV u Londonu.

Odabrao je svevremenski hit Olivera Dragojevića "Kad mi dođeš ti" kojeg je posvetio bivšem suigraču u Juventusu Mariju Mandžukiću.

- Sve je u izrazu lica, usnama... Kad mi dođeš ti... Ovo je za sve moje prijatelje u Hrvatskoj. Za tebe, Mario.