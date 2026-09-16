F1 od sljedeće sezone ima deset sprint utrka: Vozi se i Monaku

Formula 1 napravila je još jednu promjenu za nadolazeću sezonu. Od 2027. godine gledatelji će u kalendaru gledati deset sprint utrka, a sprint će se prvi puta voziti na stazama u Bahreinu, Australiji, Japanu, Monaku i Abu Dhabiju.

Do sada je maksimum u kalendaru bilo šest sprint utrka koje se obično voze u subotu dok su kraće kvalifikacije na rasporedu u petak. Vodstvo F1 na ovaj se potez odlučilo zbog strategije koja je usmjerena na razvoj sporta i kao jedan od načina da oktanski cirkus dobije nove gledatelje.

24 Races. 10 Sprints. 🏁



The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026-

- Monako je dragulj u našoj kruni, ali uvijek tražimo načine kako poboljšati spektakl za navijače. Sprint utrka osigurat će natjecateljsku akciju tijekom sva tri dana događaja. Vjerujemo da će to biti fantastičan dodatak legendarnom vikendu u Monaku - rekao je izvršni direktor Stefano Domenicali u izjavi.

Međutim, brojne obožavatelje ovog sporta odluka o održavanju sprint utrke u Monaku je poprilično iznenadila. Riječ je o stazi na kojoj je pretjecanje gotovo nemoguće, a utrka se inače vozi na ulicama Monte Carla.

Početak sljedeće sezone planiran je za ožujak, točnije, od 12.-14. ožujka kada bi na rasporedu trebala biti VN Bahreina. Dva tjedna kasnije, vozači će borbu za svjetskog prvaka preseliti u Saudijsku Arabiju, ali obje utrke su pod upitnikom zbog političke situacije na Bliskom istoku.

Novi kalendar utrka

Osim novog kalendara sprint utrka, objavljen je i cijeli raspored utrka za sljedeću godinu. U kalendaru ostaju 24 utrke, ali novost je VN Portugala koja će biti dio kalendara do 2028. Zadnji puta se utrka u Portugalu vozila 2021. Istanbul Park vraća se 3. listopada, a Formula 1 ranije je potvrdila petogodišnji ugovor prema kojem bi staza trebala ostati u kalendaru sve do 2031. godine.