Fabio Cannavaro je na zadnjem gostovanju u Puli postao bivši. Sličan scenarij prijeti Kovačeviću

Piše Hrvoje Tironi,
Fabio Cannavaro je na zadnjem gostovanju u Puli postao bivši. Sličan scenarij prijeti Kovačeviću
Dinamo je u posljednjih šest utakmica doživio tri poraza, a u Maksimiru su kroz povijest treneri padali i za manje stvari. Kovačević si je 'pucao u nogu' s Theophileom na beku, a mora postati puno hrabriji i dominantniji

Mario Kovačević opet ne spava mirno. Trener Dinama doživio je još jedan težak poraz, već treći u posljednjih šest utakmica. Njegova je momčad u posljednjih mjesec dana (točnije od 5. listopada) izgubila od Lokomotive 2-1, Vukovara 1-0 i Celte 3-0. U međuvremenu su "modri" izvukli remi kod Malmöa (1-1), a u dva derbija svladali Osijek (2-1) i Rijeku (2-1).

