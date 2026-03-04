Obavijesti

ZADOVOLJAN UNATOČ REMIJU

Fabregas o povratku Baturine nakon ozljede: Bilo ga je lijepo vidjeti na terenu, ponosan sam

Piše Issa Kralj,
4
Foto: Ciro De Luca

Sada se vraćamo obvezama u Serie A, ali zaslužili smo pravo da se na San Siru borimo za finale Kupa - izjavio je Cesc Fabregas nakon remija protiv Intera. Nastupili su Smolčić, Baturina i Petar Sučić

Admiral

Como je u prvoj polufinalnoj utakmici talijanskog nogometnog Kupa remizirao s Interom (0-0). Trener domaćina Cesc Fabregas unatoč remiju bio je zadovoljan igrom njegovih igrača. Istaknuo je kako je ovo veliki uspjeh Coma koji se do prije dvije godine nalazio u Serie B.

Na terenu su bila trojica Hrvata, za Como su nastupili Ivan Smolčić koji je bio najbolje ocijenjen igrač prema SofaScoreu i Martin Baturina dok Nikola Čavlina nije ulazio u igru, a za goste je svih 90 minuta odigrao Petar Sučić

Coppa Italia - Semi Final - First Leg - Como v Inter Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

- Ne smijemo zaboraviti da ovaj dvoboj traje 180 minuta. Bila je to taktička utakmica, obje su se momčadi jako poštovale. Kada u deset dana igrate protiv Milana, Juventusa i Intera i stvorite više prilika od njih i kada vidite da suparnici imaju problema mogu biti ponosan na dečke - izjavio je Fabregas nakon utakmice. 

Uzvratna utakmica na San Siru igra se 22. travnja.

- Šteta što se uzvrat ne igra već idući tjedan, nikad nisam vidio nešto slično. Sada se vraćamo obvezama u Serie A, ali zaslužili smo pravo da se na San Siru borimo za finale Kupa. Da mi je netko to rekao prije dvije godine u Serie B, rekao bih mu da je to teško moguće.

Baturina je bio upitan, ali se vratio na travnjak nakon ozljede. U igru je ušao u 86. minuti susreta, a španjolski trener bio je zadovoljan njegovom igrom. 

- Vratio nam se Martin Baturina, bilo je lijepo vidjeti ga na terenu tih desetak minuta - izjavio je Španjolac.

U drugom polufinalu Lazio će se u srijedu na Olimpicu dočekati Atalantu.

OSTALO

