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USKORO ODLUKA?

Fabrizio Romano: Andrea Pirlo je novi kandidat za klupu Italije

Piše Issa Kralj,
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Fabrizio Romano: Andrea Pirlo je novi kandidat za klupu Italije
Foto: Alberto Lingria
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Andrea Pirlo prihvaća usmeni prijedlog i uskoro će postati novi izbornik Italije. Pirlo je rekao 'da' dugoročnom projektu koji su mu predstavili Paolo Maldini i Leonardo - stoji u objavi nogometnog insajdera

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Andrea Pirlo sve je bliže preuzimanju talijanske nogometne reprezentacije. Legendarni Talijan najbliže je mjestu izbornika 'azzurra' nakon što je s te pozicije otišao njegov suigrač te bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso kojemu je presudilo što nije uspio odvesti Italiju na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. 

Kako javlja poznati nogometni insajder Fabrizio Romano, Pirlo će uskoro postati novi talijanski izbornik. Nagađalo se da će tu poziciju preuzeti i legendarni Pep Guardiola nakon što je napustio trenersku poziciju u Manchester Cityju, ali od toga izgleda neće biti ništa. 

- Andrea Pirlo prihvaća usmeni prijedlog i uskoro će postati novi izbornik Italije. Pirlo je rekao 'da' dugoročnom projektu koji su mu predstavili Paolo Maldini i Leonardo. Uskoro će potpisati ugovor, u iščekivanju formalnih koraka - stoji u Romanovoj objavi. 

Novi tehnički direktor saveza Paolo Maldini priželjkivao je Carla Ancelottija na mjestu izbornika, ali je on to odbio. Pirlu se pak s druge strane, nudi ugovor na četiri godine, a iza sebe kao trener ima iskustvo vođenja Juventusa, Fatih Karagümrüka i Sampdorije. Od ljeta prošle godine radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao trener kluba Dubai United. 

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