Fabrizio Romano: Gotovo je, Real Madrid ima novog trenera

Prema najnovijim informacijama koje je potvrdio ugledni stručnjak za nogometne transfere Fabrizio Romano, Xabi Alonso dogovorio je sve s Real Madridom i postat će novi glavni trener "kraljevskog kluba". Španjolski stručnjak, koji je ostavio neizbrisiv trag kao igrač na Santiago Bernabéu, vraća se u klub kako bi naslijedio legendarnog Carla Ancelottija.

Kraj Ancelottijeve druge vladavine

Ancelotti odlazi nakon sezone koja nije ispunila visoka očekivanja navijača i uprave kluba. Iako je Talijan jedan od najtrofejnijih trenera u povijesti Real Madrida, s impresivnom kolekcijom trofeja koja uključuje i Ligu prvaka, posljednji rezultati, uključujući razočaravajuće ishode u Ligi prvaka i posrtaje u prvenstvu, ubrzali su odluku o promjeni na klupi.

Ancelotti, čiji se drugi mandat u Madridu bliži kraju, navodno je blizu preuzimanja izborničke funkcije brazilske nogometne reprezentacije, s ciljem da "seleção" povede prema uspjehu na Svjetskom prvenstvu 2026.. Unatoč rezultatskom padu u posljednje vrijeme, očekuje se da će Ancelotti dobiti oproštaj dostojan njegovog statusa klupske legende po završetku tekuće sezone La Lige.

Alonsov meteorski uspon s Bayer Leverkusenom

Xabi Alonso stiže u Madrid s reputacijom jednog od najtraženijih mladih trenera u Europi, zahvaljujući senzacionalnom uspjehu s Bayer Leverkusenom. Preuzevši klub u listopadu 2022., Alonso je transformirao momčad i odveo je do prve Bundeslige u povijesti prošle sezone, i to na nevjerojatan način, bez ijednog poraza tijekom cijele sezone. Time su postali prva momčad u povijesti njemačkog nogometa kojoj je to uspjelo.

Uz naslov prvaka, osvojili su i njemački kup, kompletiravši povijesnu dvostruku krunu. Tijekom te sezone, Leverkusen je postavio i europski rekord od 51 uzastopne utakmice bez poraza u svim natjecanjima, najduži takav niz od uvođenja Uefinih natjecanja. Njegova taktička zrelost, liderske sposobnosti i moderan pristup nogometu učinili su ga logičnim izborom za klupu Real Madrida.

Detalji ugovora i planovi za budućnost

Prema Romanovim izvještajima, Alonso je dogovorio sve uvjete s Real Madridom, ugovor bi trebao vrijediti do ljeta 2028. godine. Ključni dio dogovora je i finalizacija njegovog stručnog stožera koji će ga pratiti na Santiago Bernabéuu. Ambiciozan plan Real Madrida jest da Alonso preuzme vođenje momčadi prije početka Svjetskog klupskog prvenstva koje se ovog ljeta održava u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva utakmica Reala na turniru zakazana je za 18. lipnja, što znači da će Alonso imati vrlo malo vremena za pripremu momčadi.

Iako se navodi da je Alonso preferirao preuzimanje momčadi nakon turnira kako bi imao više vremena za implementaciju svojih ideja i izbjegao potencijalni rani pritisak rezultata, uprava kluba inzistirala je na njegovom ranijem dolasku, smatrajući da nema smisla da privremeni trener vodi momčad na tako važnom natjecanju. Uz Alonsov dolazak, špekulira se i o mogućim pojačanjima, među kojima je dogovoren Trent Alexander-Arnold iz Liverpoola te još dva obrambena igrača.

Za navijače Real Madrida, Alonsov povratak ima posebnu težinu. Tijekom igračke karijere 2009.-2014., Alonso je odigrao 236 utakmica za klub, osvojivši Ligu prvaka, La Ligu i dva Kupa kralja. Bio je mozak veznog reda, igrač poznat po svojoj inteligenciji, viziji i preciznim dugim loptama. Alonso poznaje pritisak i očekivanja koja dolaze s radom u Real Madridu, a njegov dosadašnji trenerski uspjeh sugerira da je spreman za najveći izazov u karijeri.