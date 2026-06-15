Ugovor vrijedi do lipnja 2031.
Fabrizio Romano: Gvardiol je produžio ugovor u Man. Cityju
Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem.
Ugovor vrijedi do lipnja 2031. Direktor Viana i novi trener Enzo Maresca smatraju ga ključnim igračem.
Podsjetimo, nagađalo se kako bi Gvardiol karijeru mogao nastaviti u Real Madridu koji traži pojačanja u obrani. Međutim, 'vatreni' je jedan od ključnih igrača 'građana', a tijekom vremena provedenog u Manchesteru odigrao je 121 utakmicu, zabio 13 golova i tome dodao 10 asistencija. S 'građanima' je osvajao i brojne trofeje, može se pohvaliti osvojenim engleskim naslovom, FA Kupom, Liga kup i SP klubova. Gvardiol je 2024./25. osvojio klupsku nagradu za igrača sezone.
🚨🔵 BREAKING: Joško Gvardiol deal, done and confirmed as he signs new contract at Manchester City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Agreement until June 2031 and move to Spain off for this summer.
Seen as key player by director Viana and new coach Enzo Maresca. pic.twitter.com/RFY5K265Rj
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