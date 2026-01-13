Fabrizio Romano jasan: Alonso nije smio pustiti Modrića. Velik dio igrača mu je to zamjerio...

Poznati sportski medij DAZN objavio je na društvenoj mreži X isječak koji je potaknuo raspravu među navijačima Real Madrida, a u kojem ugledni insajder Fabrizio Romano analizira korijene problema u "kraljevskom klubu". Romano je istaknuo kako poteškoće nisu stigle preko noći, već vuku korijene iz odluka donesenih godinama ranije, posebice nakon odlazaka legendarnih veznjaka Luke Modrića.

Romano objašnjava kako je gubitak Modrića ostavio nenadoknadivu prazninu, ne samo u igračkom smislu, već i po pitanju autoriteta i vodstva u svlačionici te da se većina igrača nije slagala s odlaskom hrvatskog veznjaka. Modrić je bio spreman ostati još jednu godinu, ali su klub i Alonso odlučili ići drugim smjerom.

​- Gubitak igrača Modrićeve razine uvijek je bio problem. Bio je to i taktički problem, problem stava. Igrači su bili naviknuti na nešto drugačije - rekao je talijanski insajder.

Romano u analizi ide korak dalje i otkriva kako je dolazak Xabija Alonsa, koji je želio uvesti "potpuno novi" sustav, naišao na neočekivani otpor unutar momčadi. Prema njegovim riječima, igrači su bili duboko naviknuti na stil igre i metode koje je postavio slavni talijanski trener Carlo Ancelotti. Alonsu se zamjeralo što je, u želji za svježim početkom, odbacio i mogućnost zadržavanja Modrića, a njegove nove taktičke zamisli "nisu se svidjele igračima". Ta promjena kulture i pristupa stvorila je probleme u stavu i disciplini, što se odrazilo i na rezultate.