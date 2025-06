'Fanatici' na čelu s Dragom Koščicom poklonili mural NK Samoboru za 100 godina kluba

Nisu Torcida ni Bad Blue Boysi, ali svoj grad i klub NK Samobor vole jednako strastveno. Oni su Fanatici, navijači NK Samobora i klubu su za sto godina postojanja, koji se slavi 1. srpnja, poklonili mural. I to sve na inicijativu najistaknutijeg člana Draga Koščice koji je okupio 150 prijatelja i donatora kako bi mural zasjao pred veliku svečanost kluba. Mural je Koščica radio u spomen na trojicu prerano preminulih idola i legendi kluba Božidara Štefkovića, Franje Šeperića i Roberta Štrbca.

- Ideja je došla na sprovodu našem igraču Franji Šeperiću prošle godine krajem ljeta koji je nekad bio kapetan u prvoj ligi. Prije toga sreo sam ga u prosincu kada me je pitao sprema li se što za sto godina kluba. Rekao mi je 'Ti, Drago, moraš ići u klub, moraš nešto napraviti'. Na ljeto je, nažalost, umro. Bio mi je idol. On je sve zarazio s NK Samoborom, toliko je želio za stogodišnjicu istrčati ponovno na teren. Meni je na sprovodu došlo iz srca da mu jednog dana moramo napraviti mural - priča Koščica te dodaje da je nakon toga došao na ideju da šalove kluba, koje je sam dao izraditi, prodaje kako bi imao novaca za mural.

Prodavao ih je svugdje. Na muralu je odlučio da uz Šeperića budu i legende kluba Boka Štefković i Robert Štrbac koji su dali velik doprinos NK Samoboru. Za nešto više na zidu od tri metra nije bilo mjesta. Našao je čovjeka koji slika murale, riječ je o umjetniku Krešimiru Golubiću, kojem je Leon GSK umjetničko ime, a on je oslikao pothodnik u Trnskom.

Samobor: Davor Koščić ispred murala NK Samobor | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Mural je trebao biti gotov za dva mjeseca, ali vrijeme nije dozvoljavalo. Napravit ćemo mural još šestorici igrača koji su umrli, na kojima će biti oni s fotografijom generacije. To je poklon navijača klubu, htjeli smo ostaviti nešto NK Samoboru - kaže Koščica i dodaje da ga je nešto odozgo vodilo u izradi murala.

Sretan je jer je obitelj toliko ponosna što će tamo ostati vječni trag njihovih najmilijih. Drago Koščica se rado sjeća prijašnjih godina kada su Fanatici bili najaktivniji, a i NK Samobor je igrao u višim ligama. Fanatici su, naime, samoborski dečki i većinom navijači Dinama koji se u jesen 1993. okupljaju pri prvom pokušaju ulaska NK Samobora u prvu HNL.

Žele probuditi lokalpatriotizam

- Ime nam je dao tadašnji predsjednik kluba Tomislav Horvatinčić koji je organizirao navijački autobus za Hodošan i oduševljen kako su dečki navijali izjavio 'oni su pravi Fanatici' - sjeća se Koščica te dodaje da je okupljanje navijača uvelike ovisilo o rezultatima kluba, kao i u svim manjim sredinama.

Te sezone, pamti Koščica i gostovanje u tada ratnom Osijeku protiv Olimpije. Nakon neuspjeha, navijački zanos se gasi do dolaska Marinka Bobana u upravu kluba. Ponovno se okupljaju samoborski navijači i dolaze na zadnje kolo sezone 1995/1996 pozdraviti ulazak kluba u 1. B ligu.

- Drugi dan se u novinama pojavio naslov 'Povratak Fanatika' i tako je ostalo to ime. U sezoni 1996/1997 minimalno dvadeset navijača bodri klub na gostovanjima, a do stotinjak na domaćim utakmicama. Uz stalne pobjede, navijači dižu neviđenu euforiju u gradu koja rezultira vrhunskom podrškom i odlaskom nekoliko tisuća Samoboraca i njihovih prijatelja iz Svete Nedelje i Zagreba na utakmicu kvalifikacija protiv Marsonije, gdje klub ostvaruje najveći uspjeh u povijesti koji će se nažalost teško ikada ponoviti. Kasnije sa lošijim rezultatima slabi i interes navijača koji jedini ostaju podrška klubu do zadnjeg kola - kaže Koščica te dodaje da se mlađa ekipa još jednom okuplja sezone 2002/2003 i tu je, nažalost, kraj neke značajnije navijačke podrške klubu.

No, u sezoni 2011/2012 Fanatici prate rukometašice ŽRK Samobor gdje navijačka podrška postaje faktor preokreta i rukometašice ostvaruju plasman u finale Euro Challenge Cupa. Prije dvije godine okuplja se ekipa 'Fanatika u godinama' koji bakljadom obilježavaju 30 godina grupe, a ujedno najavljuju i skorašnji stoti rođendan kluba sa željom da probude lokal patriotizam u novim i starim generacijama Samoboraca.

- Nova uprava na čelu s Marijom Vojvodom radi sve da klub ponovno postane ponos grada. I mi ga podržavamo u tome - kaže Koščica te dodaje da se nada da će se u ovim novim izazovnim vremenima za sport aktivirati nove i probuditi stare sportske prijatelje i članove kluba da zajedničkim snagama dignu klub na visine koje grad Samobor zaslužuje.