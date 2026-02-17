FOTO: PRVAKINJA BEZ ZADRŠKE
Ana o tajni olimpijskog sela. U tri dana sportaši uništili 10.000 kondoma! 'Seksa ima baš puno'
Ana Peleteiro zna kako je živjeti i zabavljati se u olimpijskom selu. Na Zimskim igrama razgrabili su čak 10.000 kondoma u tri dana! Atmosfera puna strasti i zabave, a kondomi su postali i popularan suvenir
Španjolska troskokašica Ana Peleteiro (30), osvajačica bronce u Tokiju i aktualna europska prvakinja, bez zadrške je progovorila o javnoj tajni olimpijskih sela, atmosferi koja vlada među sportašima kada se kamere ugase. Njezine riječi najbolje opisuju ono o čemu se godinama šuška.
- U olimpijskom selu ima puno seksa. Da, stvarno ga ima puno. Sebe tu ne mogu ubrojiti jer sam udana žena. Ali zamislite, svi su isklesani od cjelogodišnjeg treniranja, svi su u sjajnoj formi i bili ste super fokusirani na cilj cijelu godinu. Kad se konačno opustite, ako je natjecanje prošlo dobro, vrijeme je za slavlje, a ako nije, vrijeme je da utopite tugu. To je prekrasno - izjavila je Peleteiro za španjolsku televiziju RTVE.
Prema njezinim riječima, olimpijsko selo pretvara se u mjesto gdje se godine napornog treninga, odricanja i discipline konačno oslobađaju. Opisala ga je kao okruženje prepuno mladih ljudi u vrhunskoj fizičkoj formi koji traže način da proslave uspjeh ili, s druge strane, "utope tugu" nakon neuspjeha.
A da su druženja i intimni odnosi sastavni dio olimpijskog duha, potvrđuje i najnoviji događaj sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, gdje se jedna druga, neslužbena disciplina odvija daleko od očiju javnosti. Naime, organizatori su se našli u neočekivanim problemima kada je cjelokupna zaliha od 10.000 besplatnih kondoma, namijenjena za gotovo 3000 sportaša, planula u rekordna tri dana.
Jedan bivši osvajač zlatne medalje za CNN je anonimno dodao: "Svatko tko želi biti naivan i reći da ne zna što se događa u selu, laže samome sebi. Svi znaju! To je dio olimpijskog duha, od toga se ne može pobjeći. Zašto mislite da dijele toliko kondoma?"
"Kriza s kondomima" u Milanu dodatno je podgrijana izjavom glasnogovornika Međunarodnog olimpijskog odbora, Marka Adamsa, koji se našalio na račun situacije.
- Potrošeno je 10.000 komada na 2800 sportaša, pa računajte sami. To jasno pokazuje da je Valentinovo u punom jeku u selu - rekao je Adams, dodavši u šali kako je "priča o kondomima" postala gotovo neslužbeno pravilo Igara, uz moto "brže, više, jače, zajedno".
Organizacijski odbor Igara u Milanu i Cortini ubrzo je priznao da je do nestašice došlo zbog "potražnje veće od očekivane" te su obećali da će zalihe biti nadopunjene. No, sportaši su ostali zatečeni. "Zalihe su planule u samo tri dana. Obećali su nam da stiže još, ali tko zna kada", povjerio se jedan neimenovani natjecatelj talijanskom listu La Stampa.
Brojka od 10.000 kondoma zvuči veliko, ali je zapravo skromna u usporedbi s prijašnjim Igrama. Primjerice, na Ljetnim igrama u Parizu 2024. podijeljeno je 300.000, a u Riju 2016. rekordnih 450.000 komada.
Ipak, postoji i druga strana priče. Mnogi sportaši priznaju da kondome ne koriste nužno za njihovu primarnu svrhu. Alpska skijašica Mialitiana Clerc s Madagaskara kaže kako nije iznenađena nestašicom jer je istu stvar vidjela i u Pekingu.
- Znam da puno ljudi koristi kondome ili ih jednostavno uzima kako bi ih poklonili prijateljima izvan Olimpijskih igara jer je to za njih neka vrsta dara - objasnila je Clerc.
Njezinu priču potvrdio je i američki umjetnički klizač Adam Rippon, koji je priznao da je s Igara u Pjongčangu 2018. godine kući ponio oko 3000 kondoma kao suvenire za prijatelje. Olimpijski kondomi, često s logotipom Igara, postali su tako neobičan, ali tražen kolekcionarski predmet.
Tradicija dijeljenja besplatnih kondoma započela je na Igrama u Seulu 1988. godine, primarno kao javnozdravstvena kampanja za podizanje svijesti o HIV-u i AIDS-u. Od tada je postala standardna praksa, a nestašice, poput ove u Milanu ili one na Igrama u Sydneyu 2000. kada se hitno moralo naručiti dodatnih 20.000 komada, samo potvrđuju da je društveni život u olimpijskom selu jednako intenzivan kao i onaj sportski.
