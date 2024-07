Fantastičan hrvatski dan postao još bolji: I Srbić je izborio finale!

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (27) plasirao se u finale Olimpijskih igara na preči. Nastupom u polufinalu dobio je ocjenu 14,600 čime je završio na četvrtom mjestu kvalifikacija. Prvi je završio Kinez Boheng Zhang s ocjenom 15,133, drugi Chia-Hung Tang s ocjenom 14,933, a treći Takaaki Sugino (14,733).

- Jako teške kvalifikacije, mogu čak reći, mislim to se često govori, ali jedan od najtežih nastupa, možda i najteži nastup meni u karijeri. U dvorani su nafrljili klimu, prsti ruke su mi bili ledeni. Možda sam i zato bez pravog osjećaja krenuo u nastup, zato je i sam početak vježbe bio malo lošiji, ali onda sam to ispravio - rekao je nakon nastupa, s kojim u prvom trenutku nije bio najzadovoljniji, što je pokazao hvatanjem za glavu.

- Jednostavno, ne znam iz čega, otkud sam to ovaj put iščupao. Stajao sam dolje i nisam znao koju ocjenu očekivati. Vjerujem da je tu pomoglo to što već godinama sam dosadan i sucima i svima ostalima i stalno odrađujem vježbe. I jednostavno me ne mogu više isključiti iz tih najvećih ocjena. Ovaj put je taj renome i iskustvo i ime malo ipak pomoglo da ta ocjena bude malo veća - rekao je.

Finale preče na rasporedu je 5. kolovoza u 13.33, a nastup Srbića u polufinalu možete pogledati OVDJE.