Fantastičan uspjeh hrvatske para taekwondo reprezentacije

Hrvatska para taekwondo reprezentacija ostvarila je izvanredan rezultat na prestižnom Parapoomsae Turkey Open G2 turniru, koji nosi duple bodove za svjetsku rang listu, održanom 25. ožujka 2026. u Antalyi, još jednom potvrdivši kako pripada samom vrhu europskog i svjetskog para taekwondoa.

Hrvatska je u Antalyi nastupila sa sedam natjecatelja, a čak šest ih se vratilo s medaljom, jednim zlatom, tri srebra i dvije bronce, čime se naša reprezentacija svrstala među najuspješnije na turniru.

Najsjajniji rezultat ostvario je Stipe Barić (TKOI URIHO), koji je u kategoriji P22 osvojio zlato i time dodatno učvrstio svoj status jednog od vodećih para poomsae sportaša na međunarodnoj sceni. U istoj kategoriji Hrvatska je ostvarila potpunu dominaciju jer su uz Barića na postolje stali i Roko Boduljak (TKOI URIHO) sa srebrom te Kristijan Burušić (PTK Rugvica) s broncom.

Foto: privatna arhiva

Vrlo zapažene nastupe imali su i hrvatski predstavnici u P21 kategoriji. U konkurenciji od 14 natjecatelja, Mateo Škara (TKOI Donat) osvojio je srebro, dok je Viktor Frane Gligo (TKOI URIHO) stigao do brončane medalje. U ženskoj konkurenciji P21, Karla Lukač (TKOI URIHO) također je osvojila srebro, potvrdivši kontinuitet kvalitetnih nastupa hrvatskih sportašica na velikim natjecanjima.

Toma Goatti Matijević (TKOI URIHO), koji kao novoklasificirani natjecatelj nije imao sretan ždrijeb te se već u pretkolu susreo s aktualnim europskim prvakom, zauzeo je deveto mjesto, ali je svojim nastupom pokazao potencijal za buduće velike rezultate.

Uz poomsae natjecanja, Hrvatska je imala predstavnika i u borbenoj, paraolimpijskoj disciplini.

Marko Gračak (TK Orion) ostvario je vrlo dobar rezultat osvojivši peto mjesto u konkurenciji od 17 natjecatelja. Na putu do četvrtfinala uvjerljivo je svladao Iračanina Ali Salahalddin Sabira rezultatom 2-0, uz prekid u drugoj rundi, dok je u borbi za polufinale zaustavljen od Britanca Josepha Lanea rezultatom 2-0.

Rezultati hrvatskih reprezentativaca

P21 M (14 natjecatelja)

- Mateo Škara (TKOI Donat) 2. mjesto

- Viktor Frane Gligo (TKOI URIHO) 3. mjesto

- Toma Goatti Matijević (TKOI URIHO) 9. mjesto

Foto: privatna arhiva

P21 F (pet natjecatelja)

- Karla Lukač (TKOI URIHO) 2. mjesto

P22 M (9 natjecatelja)

- Stipe Barić (TKOI URIHO) 1. mjesto

- Roko Boduljak (TKOI URIHO) 2. mjesto

- Kristijan Burušić (PTK Rugvica) 3. mjesto

Para kyorugi

- Marko Gračak (TK Orion) 5. mjesto (17 natjecatelja)

Ostvareni rezultati nisu samo potvrda trenutne kvalitete, već i pokazatelj sustavnog i dugoročnog rada u razvoju para taekwondoa u Hrvatskoj. Iako para poomsae disciplina još nije dio paraolimpijskog programa, upravo ovakva natjecanja predstavljaju ključnu razvojnu platformu za sportaše.

Natjecatelji iz klasa P21 i P22 koji su nastupili u Antalyi čine jezgru generacije koja u narednim godinama ima potencijal za prijelaz na najvišu razinu međunarodnih natjecanja. Kroz daljnji razvoj, natjecateljsko iskustvo i mogući prijelaz u borilačku disciplinu, iz ove skupine realno se profiliraju kandidati za nastup na Paraolimpijskim igrama 2032. godine.