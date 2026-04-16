Fantastični Božić srušio rekord u Španjolskoj star 18 godina

Luka Božić (29) igra sezonu karijere u ACB ligi u Španjolskoj i pritom ruši rekorde unatoč teškoj situaciji u Granadi. Hrvatski reprezentativac izjednačio je rekord Rudy Fernández star 18 godina, ostvarivši pet uzastopnih utakmica s 30 ili više sujelovanja u poenima.

Taj niz uključuje nastupe protiv Bàsquet Girone (32), Força Lleida (35), Murcije (33), Valencije (30) i Manresa (33). Ukupno je već na deset utakmica s učinkom od 30+ valorizacijskih poena. Božić je sada u lovu na novi rekord, onaj Marca Gasola, koji je u sezoni 2007./2008. imao 15 takvih utakmica.

Unatoč individualnim brojkama, situacija za Granadu je izuzetno teška. Momčad se nalazi na začelju ljestvice i u preostalim utakmicama čeka je “nemoguća misija” ostanka u ligi. Ipak, Božićeva forma ne prolazi nezapaženo. Proglašen je MVP-jem ožujka u ACB ligi s prosjekom od 18 poena, 6,2 skoka i 4,2 asistencije uz 26,8 indeksnih poena. U ukupnom učinku ove sezone dodatno je napredovao u odnosu na prošlu, a njegove igre već su ga učinile zanimljivim brojnim klubovima u Španjolskoj.

S gotovo 30 godina, Božić je u punoj igračkoj zrelosti i sve upućuje na to da će i sljedeće sezone ostati u ACB ligi, bez obzira na sudbinu Granade. Istovremeno, Tomislav Mijatović dobio je u njemu važnog reprezentativnog igrača, čija bi uloga u budućnosti mogla biti još izraženija.