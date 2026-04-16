SEZONA KARIJERE

Fantastični Božić srušio rekord u Španjolskoj star 18 godina

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Alexander Trienitz

Luka Božić je sada u lovu na novi rekord, onaj Marca Gasola, koji je u sezoni 2007./2008. imao 15 utakmica u kojima je imao 30 ili više valoriziranih poena

Admiral

Luka Božić (29) igra sezonu karijere u ACB ligi u Španjolskoj i pritom ruši rekorde unatoč teškoj situaciji u Granadi. Hrvatski reprezentativac izjednačio je rekord Rudy Fernández star 18 godina, ostvarivši pet uzastopnih utakmica s 30 ili više sujelovanja u poenima.

Taj niz uključuje nastupe protiv Bàsquet Girone (32), Força Lleida (35), Murcije (33), Valencije (30) i Manresa (33). Ukupno je već na deset utakmica s učinkom od 30+ valorizacijskih poena. Božić je sada u lovu na novi rekord, onaj Marca Gasola, koji je u sezoni 2007./2008. imao 15 takvih utakmica. 

U DOBROJ FORMI Luka Božić dobio nagradu za igrača mjeseca u Španjolskoj
Unatoč individualnim brojkama, situacija za Granadu je izuzetno teška. Momčad se nalazi na začelju ljestvice i u preostalim utakmicama čeka je “nemoguća misija” ostanka u ligi. Ipak, Božićeva forma ne prolazi nezapaženo. Proglašen je MVP-jem ožujka u ACB ligi s prosjekom od 18 poena, 6,2 skoka i 4,2 asistencije uz 26,8 indeksnih poena. U ukupnom učinku ove sezone dodatno je napredovao u odnosu na prošlu, a njegove igre već su ga učinile zanimljivim brojnim klubovima u Španjolskoj.

S gotovo 30 godina, Božić je u punoj igračkoj zrelosti i sve upućuje na to da će i sljedeće sezone ostati u ACB ligi, bez obzira na sudbinu Granade. Istovremeno, Tomislav Mijatović dobio je u njemu važnog reprezentativnog igrača, čija bi uloga u budućnosti mogla biti još izraženija.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere
LEGENDARNI F1 VOZAČ

Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere

Reality šou imat će četiri epizode, a prve epizode emitirat će se u svibnju, dok je veliko finale zakazano za svibanj. Vjenčanje će se održati u luksuznom Saint Tropezu na Azurnoj obali

