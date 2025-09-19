Fantastična Hrvatska došla do sve četiri pobjede u skupini na 3x3 Svjetskom U-23 prvenstvu

Hrvatska 3x3 reprezentacija upisala je savršen učinak u skupini na U23 Svjetskom prvenstvu. Naši košarkaši su pobijedili aktualne svjetske prvake Nijemce, zatim Poljsku, svjetske prvake iz 2022., potom Iran i na kraju, u napetom dvoboju, srušili su Litvu. S četiri pobjede, Hrvatska zauzima prvo mjesto u skupini Svjetskog prvenstva, a u četvrtfinalu 21. rujna s početkom u 8-10 po hrvatskom vremenu je čeka drugoplasirani iz skupine C čije se utakmice još nisu odigrale do kraja. Istog dana odigrat će se i sve ostale utakmice doigravanja.

Foto: HKS

Protiv Irana, Hrvatska se od samog početka nametnula i samouvjereno povela 6-0, a seriju je zaključio Roko Spaseski Baburek preciznim šutom za dva. Tako su Iranci uspjeli smanjiti na minus šest, a potom i prići na minimalnih 13-12. U tim trenucima izabranici izbornika Ivana Svobode ubacili su u višu brzinu, kontrolirali utakmicu i poen po poen potvrdili svoje mjesto u četvrtfinalu. Susret je zaključen uvjerljivom pobjedom 21-16, a najefikasniji je bio Spaseski s čak 10 koševa. Jakov Jacović dodao je šest, Marko Malekinušić tri, a Patrik Ćavar dva koša.

Foto: HKS

U zadnjoj utakmici skupine, Litva je otvorila agresivno i povela 0-3, a nakon dva slobodna bacanja imala je i +4 (2-6). Hrvatska se odličnim timskim radom vraća u igru (6-6), a košem Patrika Ćavara dolazi i do prvog vodstva 7-6. Litva uzvraća šutom za dva poena i slobodnim bacanjima te ponovno preuzima prednost (7-10). Hrvatska se ne predaje, poravnava na 12:-i ubrzo ponovno vodi s 15-13. U dramatičnoj završnici, nakon izmjene slobodnih bacanja, Litva stiže na 15-15, no Hrvatska još jednom nalazi put do prednosti (17-15).

Foto: HKS

Prava triler završnica uslijedila je u posljednjoj minuti. Vaivada pogađa dalekometni šut za 17:-7, no samo 28 sekundi prije kraja Roko Spaseski Baburek vraća Hrvatsku u vodstvo 18-17. Tri sekunde do kraja Hrvatska promašuje šut, a Litva dobiva posljednji napad nakon sudačke provjere. Jocys ipak ne uspijeva pogoditi i veliko hrvatsko slavlje može početi!

U hrvatsku pobjedu najviše je ugradio Jakov Jacović s osam koševa, Roko Spaseski Baburek dodao je sedam, Patrik Ćavar dva, a Marko Malekinušić jedan koš.