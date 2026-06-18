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Fantastični Livaković: Postao je golman broj 1 na ovom SP-u!

Piše Jakov Drobnjak,
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Fantastični Livaković: Postao je golman broj 1 na ovom SP-u!
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Foto: REUTERS/PIXSELL

Livaković opet bio sjajan na SP-u: 7 obrana protiv Engleske čime je postao golman s najviše obrana u jednoj utakmici na ovom Mundijalu

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Hrvatska je izgubila od Engleske 4-2 u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva, ali je u porazu bilo dosta pozitivnih stvari. Briljirao je Martin Baturina koji je zabio fenomenalan gol, jako dobri bili su i Petar Sučič i Ivan Perišić koji su sjajno asistirali, a istaknuo se i Dominik Livaković, iako je primio četiri gola.

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Foto: REUTERS/PIXSELL

Livaković je imao sedam sjajnih obrana protiv Engleske i izjednačio se s golmanom Zelenortskih Otoka, Vozinhom, kao golman s najviše obranjenih udaraca u jednoj utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu. Tako je još jednom ušao na rekordnu Top 10 listu s najviše obrana u jednom susretu na Mundijalima u povijesti. Protiv Brazila 2022. skupio je osam obrana. Više od njega imali su samo Ramon Quiroga (13) i Tim Howard (16).

- Njegov ugled nije izgrađen na samo jednoj utakmici na turniru. Livaković je dosljedno pokazivao sposobnost nošenja s pritiskom na najvećim pozornicama međunarodnog nogometa - komentirali su Englezi.

Kada dođe Svjetsko prvenstvo, Livaković se pretvori u posebnu "zvijer". Briljirao je na Mundijalu u Katru, skidao penale kao od šale, a tako je nastavio i u SAD-u. Primiti četiri gola je puno, ali da njega nije bilo, mogao se dogoditi povijesan potop "vatrenih". Dobro je za vidjeti da je u formi jer će nam svakako trebati njegove bravure protiv Gane i Paname, a onda i u nastavku turnira jer nas već u šesnaestini finala može dočekati jaki Portugal.
 

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