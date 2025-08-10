Obavijesti

REALOVA ZVIJEZDA

Fantastique, Kylian! Mbappé kroz fondaciju izgradio škole i terene u tri zemlje izvan Europe

Piše Petar Božičević,
Fantastique, Kylian! Mbappé kroz fondaciju izgradio škole i terene u tri zemlje izvan Europe
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Podsjetimo, Mbappé je dijete kamerunskog oca i alžirske majke, a otac Wilfrid jednom je prigodom otkrio da je plan bio da Kylian igra za Kamerun

Osim što je fantastičan nogometaš, Kylian Mbappé (26) pokazao je i svoju ljudsku veličinu. Iako ga se često percipira kao egocentričnog i problematičnog za svlačionicu, ovim će potezom osvojiti simpatije.

Naime, Francuz je uz pomoć fondacije Inspired by KM izgradio školu i nogometni teren u Peruu, školu u Kamerunu te nogometni teren u Alžiru. 

Podsjetimo, Mbappé je dijete kamerunskog oca i alžirske majke, a otac Wilfrid jednom je prigodom otkrio da je plan bio da Kylian igra za Kamerun. 

Prošle je sezone za madridski Real zabio 44 gola i dodao pet asistencija u 59 utakmica. Za francusku reprezentaciju nastupio je 90 puta i zabio 50 golova.

