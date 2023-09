Fašistički ispadi: U Livornu su tijelima formirali svastiku, a za Poljud nitko nije bio odgovoran

Zastava Nezavisne Države Hrvatske na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije u 2023. godini. Eto, nakon silnih upozorenja i kazni koje je Hrvatski nogometni savez plaćao proteklih desetljeća, i to je moguće. Ustaška zastava pojavljivala se u nekoliko navrata tijekom prvog poluvremena utakmice protiv Latvije prošli petak na Rujevici.

Zbog šačice huligana, a u priopćenju HNS-a stoji da su bila dvojica koja su je izvjesila i treći koji im je u tome pomagao, Hrvatskoj prijete prazne tribine ili potpuno prazan novi stadion Osijeka na okršaju protiv Turske 12. listopada.

- Hrvatski nogomet ni reprezentacija ni društvo ne trebaju biti talac takvih pojedinaca. HNS će podnijeti tužbu protiv te trojice za nadoknadu štete i narušavanje časti te ugleda. HNS radi na prevenciji takvog ponašanja i zato su svi ostali na tribinama se normalno ponašali. Nećemo se lako predati jer naš je stav da hrvatski građani ne zaslužuju igranje bez publike. Hrvatska ne zaslužuje igrati pred praznim stadionom. Ali ako nas kazne utakmicom bez publike u Osijeku, onda će se, ako Uefa dozvoli, igrati na stadionu punom djece - rekao je HNS-ov povjerenik za sigurnost Jurica Jurjević.

- Nije to huliganizam, ti ljudi nisu pripadnici ni jedne navijačke skupine, nisu nikad ranije dolazili na utakmice reprezentacije - dodao je.

Kukasti križ na tribinama u Livornu

Nije to prvi slučaj veličanja nacizma i fašizma među huliganima na utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije. Na prvoj utakmici Slavena Bilića kao izbornika, u prijateljskoj utakmici protiv Italije u Livornu 16. kolovoza 2006.

Šezdesetak huligana na tribinama stadiona Armando Picchi tijelima je formiralo kukasti križ, simbol nacističke Njemačke. Pritom su podigli desnu ruku u znak salutiranja. Sramotan performans nije dugo potrajao jer ih je potjerala talijanska policija.

Livorno je inače poznat kao ljevičarski grad, navijači lokalnog kluba pokazuju transparente s likovima Che Guevare, Tita i Mao Zedonga, kao i jugoslavensku zastavu. Jedna takva bila je upravo na utakmici protiv "vatrenih", uz pjesmu "Bandiera rossa", pa se pretpostavlja da su im huligani provokacijom htjeli uzvratiti.

"Talijani dižu poruku potpore Fidelu Castru, za vrijeme svoje himne pjevaju "Bandiera rossa" i provociraju jugoslavenskom zastavom. Odgovor s naše strane ubrzo stiže, svi se hrvatski navijači grupiraju i tijelima se radi kukasti križ", stajalo je na web stranici riječke Armade.

Bad Blue Boysi i Torcida ogradili su se od formiranja kukastog križa.

- Nisam vidio što se događalo na tribinama, bio sam koncentriran na utakmicu, tek su mi kasnije suradnici ispričali što su naši navijači napravili. Ah, što da vam kažem, nemam komentara - kazao je tadašnji izbornik Bilić.

- Šokiran sam i razočaran, tim navijačima nije stalo do Hrvatske nego do sebe i svojega. Zar je moguće da nakon onakvog veličanstvenog navijanja u Njemačkoj (na SP-u, op.a.) sad imamo takav problem, sve više vjerujem da su na Mundijalu bili samo Hrvati iz Njemačke - govorio je tadašnji predsjednik HNS-a Vlatko Marković.

Fifa je tad novčano kaznila HNS zbog kršenja članka 55 Fifina disciplinskog pravilnika koji se odnosi na rasizam, a savez je tužio izgrednike za počinjenu štetu.

Kukasti križ na travnjaku Poljuda

Hrvatska i Italija su 12. lipnja 2015. u Splitu igrale kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2016. Na hrvatskoj klupi sjedio je Niko Kovač, na čelu "azzurra" Antonio Conte. Rezultat 1-1. Strijelci Mandžukić i Candreva iz penala. A sve skupa: potpuno nebitno jer u svijet je kao vijest otišla slika o - kukastom križu na travnjaku stadiona Poljud u Splitu. U Hrvatskoj.

Sramota. Skandal. Crveni obrazi svakog normalnog građanina Hrvatske. I onda... Pojeo vuk magare. Ispalo je da, zapravo, nitko nije kriv. Jer nitko nikad nije pravomoćno odgovarao. Sve je otišlu u novu sramotu: u zastaru!

Jer Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ukinuo je presudu Prekršajnog suda u Splitu kojom su Hrvatski nogometni savez i njegov izvršni direktor Damir Vrbanović bili kažnjeni zbog svastike iscrtane na poljudskom stadionu uoči utakmice.

Policija je ispitala više od 100 osoba, 14 ih je kriminalistički obradila, išli su na poligraf... Sumnjivci? Nije ih bilo. Poljud ima 80-ak nadzornih kamera, ali eto, snimke sa baš tih kamera su očajne kvalitete pa osobe koje su snimljene kako preskaču ogradu nisu mogle biti identificirane.

- Prva skupina počinitelja su oni koji su napravili ovaj incident, kukasti križ, a drugi krivac je već utvrđen, a to su oni koji su dopustili da se to dogodi. Oni su dva dana prije znali da je kukasti križ na travnjaku pa su iz HNS-a pokušali prebaciti odgovornost na Hajduk - pričao je 2015. tadašnji ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić.

- Savršeno je jasno da je njihov propust i njihova odgovornost koja se po prekršajnom postupku utvrđuje i zasigurno postoji. Kriv je organizator, konkretno HNS. Na kamerama HNS-a i prema izjavama izjava djelatnika HNS-a jasno je da su znali. Neću o detaljima, ali policija je to utvrdila u svom kriminalističkom istraživanju. Znali su, trebali su prekinuti i raščistiti to što se dogodilo - rekao je Ostojić.

Huligani su, dakle, kemikalijama spržili poljudsku travu i na njoj uoči utakmice Hrvatske i Italije iscrtali znak Trećeg Reicha. Poljud više od četiri godine nije vidio utakmicu hrvatske reprezentacije, a prošlo je punih osam bez utakmice s gledateljima u Splitu dok srebrni sa SP 2018. nisu prošle godine igrali kvalifikacije za Euro s Mađarskom.

Predsjednik Hrvatskog sabora od 2015. do 2016., Željko Reiner, rekao je:

- Za svastiku na Poljudu do dana današnjeg nije razjašnjeno tko ju je i kako napravio. A nitko me ne može uvjeriti da se nije to moglo napraviti...

HNS je zbog prskanja trave u obliku kukastog križa dobio do tada najtežu sankciju Uefe u svojoj povijesti: 100.000 eura, oduzet bod u kvalifikacijama i dvije utakmice bez publike. Jedini su nastradali normalni navijači koji nisu mogli na tribine navijati za Hrvatsku i hrvatski nogometaši, svjetski majstori koji su igrali pred praznim tribinama.

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić raspisao je nagradu od 20.000 kuna za svaku informaciju o tome tko je krivac za kukasti križ na Poljudu. Nagradu je nudio i danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa Z.M. (64) - čak pola milijuna kuna...

Bez efekta. Službena međunarodna utakmica igrala se u hrvatskom gradu sa kukastim križem velikim 12 četvornih metara, ta je slika otišla u svijet, a Hrvatska je zaključila kako - nitko nije kriv?!