Mladi hrvatski nogometaš (18) tragično preminuo u nesreći

Nogometni svijet u Hrvatskoj zavijen je u crno. U teškoj prometnoj nesreći u petak na cesti između Frkljevaca i Zagrađa život je izgubio mladi hrvatski nogometaš Matija Dražetić (18) koji je bio igrač NK Kutjevo od 2017. do 2025.,

Njegov bivši klub od njega se teška srca oprostio u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

"S velikom tugom i nevjericom jutros smo pročitali vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubio 19-godišnji mladić.

Nedugo nakon toga saznali smo da je riječ o Matiji Dražetiću, našem bivšem igraču koji je dres NK Kutjevo nosio od 2017. godine pa sve do ljeta 2025. godine, kada je svoj nogometni put nastavio u NK Hrvatski dragovoljac Brodski Drenovac.

Matija će nam svima ostati u sjećanju kao pristojan, vrijedan i odgovoran mladić koji je redovito ispunjavao svoje obveze prema klubu, trenerima i suigračima.

Tijekom godina provedenih u našoj Školi nogometa bio je primjer sportskog ponašanja i osoba koju su svi rado imali u svojem društvu.

Teško je pronaći riječi kojima bi se opisala tuga zbog preranog odlaska jednog mladog života. Ovim putem Nogometni klub Kutjevo izražava iskrenu i duboku sućut Matijinoj obitelji, rodbini, prijateljima, suigračima te svima koji su ga poznavali i voljeli.

Dragi Matija, hvala ti za sve godine provedene u našem klubu. Počivaj u miru" - stoji u objavi.