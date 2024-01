Fatović: Ne čujem se s tatom, posve sam se izolirao od svijeta

Loren Fatović (27) jedan je od najvažnijih igrača hrvatske reprezentacije, a uoči finala Europskog prvenstva i drugog okršaja Hrvatske i Španjolske (utorak, 20.15) naglasio je:

- Ponosni smo na rezultat, ali ne zadovoljavamo se finalom, došli smo po vizu za Pariz i osvojiti EP.

U Dubrovniku je Hrvatska pobijedila Španjolsku nakon peteraca.

Pokretanje videa ... Dubrovnik i bazen Gruž za vaterpolski Euro | Video: Šime Fabris/Dubrovački vjesnik

- Nismo analizirali njihovu polufinalnu utakmicu, nema potrebe to raditi odmah u istoj noći, nakon ručka u ponedjeljak krenuli smo s time. Najvažnije je da se dobro odmorimo. Uglavnom znamo sve jedni o drugima - rekao je Fatović i nastavio:

- Motiv? Ne može biti veći motiv od igranja finala EP-a, tko god da je protivnik. U ovom je sustavu natjecanja svaka utakmica teška, na to smo se spremali. Igrali smo i u Splitu, i pred više navijača, prošli smo to, sve je dobro došlo uoči ovog finala.

Njegov otac Elvis (52) trener je Barcelonete, hoće li otkriti još koji detalj o Španjolcima?

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Haha, ne znam, nije mi to prolazilo kroz glavu. Puno puta smo igrali s njima, znamo sve jedni o drugima, a taktički se ne može ništa promijeniti u jednom danu, više je fokus na regeneraciji. A u prvoj smo utakmici pokazali da smo podjednaki. Ali mi već dugo nismo izgubili pred svojom publikom.

Je li otac stigao u Zagreb? Čujete li se?

- Je, bio je na utakmici u nedjelju. Ali čujemo se rijetko, fokusiran sam na naše utakmice i protivnike i sebe pa izbjegavam kontakt s bilo kim osim sa suigračima. Uostalom, i tata je prošao to kao igrač pa me ne maltretira niti zamara. Odgovara mi izolacija od vanjskog svijeta, navikli smo na to, pogotovo kad igraš doma i takva je pomama za ulaznicama. Paše mi maksimalna izolacija. Družimo se međusobno i moramo dati sve što je ostalo. A ostalo je...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Smatraju ga liderom ove generacije.

- Ne razmišljam tko me smatra liderom, tko ne, samo da odigram maksimalno i na svaki način pomognem momčadi: asistencijom, golom, obranom, plivanjem... Svi igramo jedni za druge, minimalno ima ega u ekipi, to nas krasi. Presudit će obrana, kao i uvijek. Par blokova, bolji golman, mirnoća kad će se lomiti utakmica. Pokazali smo u Dubrovniku, kad smo gubili 9-7 i vratili se, da to možemo. To su sitnice, mirnija glava u ključnim trenucima.