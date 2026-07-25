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SLUŽBENO PRIOPĆENJE

Fenerbahče je prekinuo šutnju i oglasio se u vezi Livakovića! Evo što su Turci napisali za 'Livija'

Piše Ivan Kužela,
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Fenerbahče je prekinuo šutnju i oglasio se u vezi Livakovića! Evo što su Turci napisali za 'Livija'
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Drama oko Livakovića ne prestaje. Fenerbahče je demantirao priče o ponudama Dinama i Olympiacosa, ali odlazak hrvatskog vratara iz Istanbula i dalje je vrlo izgledan

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Status Dominika Livakovića u Fenerbahčeu i dalje je jedna od glavnih tema prijelaznog roka. Hrvatski reprezentativni vratar sve je bliže odlasku iz Istanbula, a posljednjih dana njegovo se ime najčešće povezuje s povratkom u Dinamo i mogućim transferom u Olympiacos.

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Prema ranijim napisima, grčki prvak bio je spreman izdvojiti šest milijuna eura za Livakovića, dok je Dinamo navodno ponudio tri milijuna eura uz dodatne bonuse. Međutim, iz Fenerbahçea su odlučili stati na kraj tim informacijama i javno demantirati medijske napise.

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Iz turskog velikana poručili su kako nisu zaprimili službene ponude u iznosima koji se spominju u javnosti. U priopćenju objavljenom na klupskim kanalima naveli su da tvrdnje o ponudama Dinama i Olympiacosa nisu točne te da takve službene ponude nisu stigle na njihovu adresu.

- Poštovani predstavnici medija, informacije koje su se pojavile u medijima vezane uz našeg igrača Dominika Livakovića, koji je prošlu sezonu proveo na posudbama u Gironi i Dinamu, nisu točne. Suprotno navodima u medijima, naš klub nije zaprimio nikakve službene ponude od Dinama Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji se spominju u medijskim napisima, piše na službenoj stranici kluba.

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Unatoč tome, sve upućuje na to da bi Livaković ovog ljeta mogao promijeniti sredinu. Turski mediji već neko vrijeme pišu kako hrvatski vratar više nije u planovima Fenerbahçea, dok ni sam navodno nije zainteresiran za ostanak u klubu.

Iako je Fenerbahče odbacio nagađanja o konkretnim ponudama, pitanje Livakovićeva transfera ostaje otvoreno. Hoće li karijeru nastaviti u Dinamu, Olympiacosu ili nekom trećem klubu, trebalo bi biti poznato u nastavku prijelaznog roka.

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