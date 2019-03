Benficin 'Srećko' ruši rekorde: Razmišljao sam da odustanem

Uz naporan rad i posvećenost, sve je moguće, kazao je portugalski "wonderkid" João Félix (19).

Nogometaš Benfice, Dinamova protivnika u osmini finala Europske lige, jedan je od najvruće robe na europskom tržištu. U samo pola godine od debija u prvoj momčadi crveno-bijelih došao je na metu Manchester Uniteda, Paris Saint Germaina, Juventusa...

Počeci karijere nisu mu baš bili tako blistavi. Porto ga je primijetio u lokalnom klubu Os Pestinhas i doveo ga kao devetogodišnjaka u poznatu nogometnu školu. Zadržao se tamo šest godina, ali... Zvuči li vam poznato objašnjenje "presitan si, preslab"? Slično kao nekoć Luki Modriću u Hajduku, tako su iz Porta otjerali Joãa Félixa. I sad se mogu samo gristi gledajući ga kako zabija u redovima njihova najvećeg rivala. Baš kao Luka Modrić nekoć u Dinamu...

Doduše, nije sve išlo tako glatko. Novi početak João Félix morao je graditi kroz niželigaša Padroense, gdje ga je zamijetila Benfica i dovela prije četiri godine. Kroz drugu momčad polako je stjecao iskustvo i dočekao ga prošlog ljeta, pod trenerom Ruijem Vitórijom. Pravu je eksploziju, međutim, imao pod sadašnjim trenerom Brunom Lageom.

- Kad sam dolazio u Benficu, nisam igrao. Činilo mi se da ću prestati igrati nogomet. Htio sam odustati i isprobati drugi sport. Ali otac me uvjerio da se predomislim. Rekao mi je da ništa u životu nije lako i da se moram žrtvovati - rekao je Félix za magazin Europske lige i dodao:

- Bilo je komplicirano na početku, ali uz pomoć pravih ljudi uspio sam se vratiti na pravi put. Samo mali broj nogometaša može igrati za Benficu, ne može to svatko. To nam daje odgovornost. Znamo da je to klub sa svjetski poznatom tradicijom. Presretan sam što sam mogao dobiti priliku da zaigram za ovaj klub.

Otkrio je što u njegovoj igri čini razliku.

- Kako nisam fizički jak, moram to kompenzirati na druge načine. Razmišljam unaprijed, predviđam stvari prije nego što se dogode, što mi omogućuje da budem bolje postavljen, preciznijem dodajem i pucam.

Rui Costa (46), legenda Benfice, vodio je Félixa u mlađim kategorijama lisabonskog kluba, kad je predvodio juniore do finala Lige prvaka sa šest golova.

- On je biser koji je izašao iz naše škole. Dečko je trenutka i dobar primjer nogometaša kakve želimo stvoriti - kaže Costa.

João Félix može igrati na svim pozicijama u napadu, ali najčešće je drugi napadač, tzv. "lutajuća špica". Ove sezone zabio je 11 golova uz šest asistencija. Ali nisu to jedine brojke koje oslikavaju koliko je impresivan mladi portugalski reprezentativac, zbog čega ga je portugalski list A Bola u broju od utorka prozvao fenomenom nakon gola u pobjedi nad Portom prošli vikend (2-1):