Fenomenalni Andreas Wolff je spustio roletu i odveo Nijemce u finale rukometnog turnira na OI

Rukometaši Njemačke prvi su finalisti Olimpijskih igara nakon što su u neizvjesnom susretu u Lilleu pobijedili Španjolsku sa 25-24 (12-12). Bila je to odlična utakmica u kojoj je Njemačka slavila na krilima fantastičnog vratara Andreasa Wolffa koji je sakupio čak 22 obrane uz 49 posto obrana.

Njemačka, koja je na putu do finala izgubila samo jednu utakmicu i to od Hrvatske u skupini, za zlato će se boriti protiv boljeg iz susreta Danske i Slovenija. Bit će to četvrto olimpijsko finale za Njemačku, a do sada je samo jednom slavila 1936.

Handball - Men's Semifinal - Germany vs Spain | Foto: Eloisa Lopez

Njemačka je sjajno ušla u susret, povela je 3-0, no Španjolska se vratila izjednačivši na 6-6. U 18. minuti Njemačka je imala i najvećih +4 (10-6), ali se Španjolci još jednom vraćaju i na odmor se odlazi sa 12-12. U drugom dijelu Njemačka je u nekoliko navrata imala tri gola viška (17-14, 19-16), no Španjolci se nisu predavali i u 47. minuti dolaze do novog izjednačenja (20-20). Poravnato (22-22) se ušlo i u posljednjih 10 minuta susreta, a u 51. minuti Španjolska dolazi i do prvog vodstva u susretu (23-22).

Španjolci su imali nekoliko napada za +2, ali je fantastični Andreas Wolff držao Nijemce na životu i bio ključni igrač preokreta od minus jedan (23-24) do plus jedan (25-24) tri minute prije kraja. Uslijedilo je nekoliko promašaja na obje strane, a Španjolska je imala 30 sekundi za izjednačenje, ali nije uspjela.

Handball - Men's Semifinal - Germany vs Spain | Foto: Bernadett Szabo

U njemačkim redovima najefikasniji su bili Renars Uscins sa šest, te Johannes Spaeth i Juri Knorr sa po četiri gola uz već spomenutog Wolffa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Daniel Fernandez s pet, te Ian Tarrafeta i Agustin Casado sa po četiri gola.