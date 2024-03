Fenomenalni Babo ušao s klupe pa odveo Knickse do pobjede!

Košarkaši New Yorka svladali su Cleveland u gostima 107-98 u ogledu NBA lige u noći s nedjelje na ponedjeljak, a jedan od najboljih igrača u pobjedničkom sastavu bio je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović.

Na poluvremenu je Cleveland imao minimalnu prednost od 53-51, a ključni odmak od suparnika New York je napravio tijekom treće dionice koju je dobio 36-25. Potom je prednost zadržao do kraja utakmice te svladao suparnika koji je jedno mjesto bolje plasiran na ljestvici Istočne konferencije, a ujedno je to bila repriza prošlogodišnje serije prvog kruga doigravanja u kojem je također bolji bio New York.

Foto: Brad Penner/REUTERS

New York je pobijedio premda mu se odmah na startu dvoboja ozlijedio najbolji igrač Jalen Brunson. U pitanju je ozljeda koljena i tek treba vidjeti koliko će zbog nje izbivati s parketa, a nije igrao ni nominalno drugi najbolji igrač Julius Randle.

Prvi strijelac New Yorka bio je Donte DiVicenzo s 28 poena, a ostvario je i četiri asistencije te šest skokova. Drugi strijelac New Yorka bio je Bojan Bogdanović koji je s klupe odigrao 30 minuta, a ubacio je 20 poena. Iz igre je gađao 8-15, za tri poena 1-6 te 3-3 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome po tri skoka, tri asistencije i tri izgubljene lopte.

Najbolji strijelac Clevelanda bio je Sam Merrill s 21 poenom, dok je Evan Mobley uz 13 koševa imao šest asistencija i 13 skokova.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

U derbiju Zapadne konferencije LA Clippers su u gostima svladali Minnesotu 89-88. Opet je prvo ime Clippersa bio Kawhi Leonard s 32 poena i pet skokova, dok je s klupe Norman Powell dodao 24 poena. Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je 19 minuta te se teško nosio s moćnim centrima Minnesote. Ubacio je 2 poena uz šut iz igre 1-2, a imao je dva skoka, jednu asistenciju i jednu izgubljenu loptu.

Kod Minneoste je Anthony Edwards postigao 27 koševa, Karl-Anthony Towns 18 poena, osam asistencija i devet skokova, a Rudy Gobert 12 poena, 16 skokova i tri blokade.