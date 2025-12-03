Ferrarijev adut zaljubljen je u visoke oktane. I u Alexandru

Rođena je u Italiji i tečno priča čak četiri jezika, a na Instagramu ju prati preko tri milijuna pratitelja. Pozornost javnosti privukla je odjevnim kombinacijama u paddocku te je ambasadorica nekih poznatih brendova
Manekenka Alexandra Saint Mleux postala je poznata nakon što je otkriveno da je u vezi s Charles Leclercom, zvijezdom Ferrarija. Par se nedavno zaručio i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.
Šuškanja o njihovoj vezi krenula su u proljeće 2023., a dva mjeseca kasnije potvrdili su vezu.
Par zajedno ima psa Lea koji je također velika zvijezda paddocka.
Od tada je Alexandra stalna podrška Leclercu na utrkama, a brzo je postala IT djevojka F1 paddocka.
Rođena je 2002. u Italiji, a majka joj je Meksikanka dok joj je otac Argentinac. Tečno govori talijanski, španjolski, francuski i engleski jezik.
U Parizu je studirala povijest umjetnosti i radila je kao umjetnička asistentica za jednu aukcijsku kuću.
Bila je na naslovnici poznatih časopisa, ali je i ambasadorica poznatih beauty brendova.
