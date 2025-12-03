Obavijesti

PRIČA ČAK ČETIRI JEZIKA

Ferrarijev adut zaljubljen je u visoke oktane. I u Alexandru

Rođena je u Italiji i tečno priča čak četiri jezika, a na Instagramu ju prati preko tri milijuna pratitelja. Pozornost javnosti privukla je odjevnim kombinacijama u paddocku te je ambasadorica nekih poznatih brendova
Manekenka Alexandra Saint Mleux postala je poznata nakon što je otkriveno da je u vezi s Charles Leclercom, zvijezdom Ferrarija. Par se nedavno zaručio i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Manekenka Alexandra Saint Mleux postala je poznata nakon što je otkriveno da je u vezi s Charles Leclercom, zvijezdom Ferrarija. Par se nedavno zaručio i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
