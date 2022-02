Trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je jako zadovoljan visokom pobjedom protiv momčadi koju je vodio, i koja je u prošlosti znala jako namučiti Hajduk.

- Lijepo je bilo vratiti se, malo emotivno za mene, ali znamo da nikome nije lako ovdje igrati i pobijediti, Hajdukovi rezultati protiv Gorice najbolja su potvrda. Sretan sam zbog tri boda, ali ne mislim da rezultat odražava ono što se događalo na terenu, posebno u prvom poluvremenu iz kojeg smo imali 2-0. Kako smo započeli utakmicu i kako smo igrali to nije bilo potpuno zasluženo. Moramo biti svjesni i ponizni, da nas ne ponese euforija, moramo raditi i biti sve bolji, moramo bolje kontrolirati utakmicu. Žurili smo, previše dugih lopti smo uputili, nismo se uspijevali nametnuti u pozicijskoj igri, ali stvarali smo prilike, nakon gola smo imali još jednu priliku nakon presinga, a presing nam se i te kako isplatio jer smo razbijali njihov ritam i nismo im dali da igraju sa samopouzdanjem – kazao je Dambrauskas koji je danas momčad postavio u novu formaciju s tri igrača u zadnjoj liniji.

- Bila je to logična odluka, nismo imali Vukovića i Fossatija koji nam daju dosta opcija u sredini terena. Grgić i Atanasov su super igrači, ali ovo im je prvi put da igraju skupa, Grgić je debitirao i bilo je važno da budemo sigurni u sredini terena i zato smo se i odlučili da zaigramo s tri iza, da bi bili sigurniji i da bi pritisnuli stopere Gorice. Pokazalo se da je to bila dobra odluka.

Tri debitanta odigrala su dobru utakmicu, Grgić je držao sredinu terena, Ferro je stigao zabiti gol a u maloj minutaži dobar je bio i Mikanović koji se upisao među asistente.

- Za Ferra je to bio debi iz snova, nije znao kako će proslaviti gol... Jako dobro je radio i trenirao, uklopio se u momčad, i njegov debi je bio jako pozitivan. Mikanović je dobio minutažu, svi koji su ušli kao zamjene imali su dobar ulazak i donijeli su nam energiji i dali mogućnost da budemo jači u drugom dijelu i zadovoljan sam kako je to izgledalo. Moram analizirati što je moglo biti bolje, imamo još 15 susreta i ne smijemo se opustiti, još je 15 finalnih utakmica pred nama i moramo u svakoj pokazati svoje najbolje lice.

Nakon debija Portugalac Ferro je priznao da nije mogao ni zamisliti a kamo li očekivati bolji debi.

- Prekrasan debi, ne samo zbog gola nego i zbog pobjede i čiste mreže. Naravno, s postignutim golom je još i bolji. Krovinović mi je lijepo asistirao, ali nije to bila uigrana kombinacija, Katić mi je rekao da idem na drugu vratnicu, otišao sam, i tamo je došla lopta. Fantastično... Zasluženo smo slavili, u prvom dijelu utakmica je bila malo čudna, često smo gubili loptu bez potrebe, ali u drugom dijelu sve je sjelo na svoje mjesto, dominirali smo, zabijali golove... Presretan sam zbog pljeska kojim su me navijači ispratili s terena, to je vrlo, vrlo važno za mene, ponosan sam i samo želim ovako nastaviti i dalje.

Lukas Grgić otkrio je kako su mu suigrači olakšali debi.

- Hvala momcima na odličnoj atmosferi prije utakmice, olakšali su mi debi. Radio sam ono što se od mene i očekivalo, to je moja igra, presretan sam s tri boda i prvom službenom utakmicom. Znali smo da je Gorica nezgodna, prvih 15-20 minuta bilo je teško, drugo poluvrijeme smo kontrolirali i zasluženo pobijedili.

- Znali smo da su oni kvalitetni i da imaju dobru momčad prema naprijed, morali smo biti oprezni i odradili smo to kvalitetno i profesionalno. Nikad nisam doživio da na gostovanju cijeli stadion navija za gostujuću momčad, eto, vidi se što u cijeloj Hrvatskoj što znači Hajduk. Idemo dalje, sad nas čeka Slaven Belupo kod kuće na rođendan, ali prije toga nam igraju juniori protiv Atletica, pa ćemo njih bodriti a tek onda misliti o Slaven Belupu i o nova tri boda. Nema labavo... - zaključio je Grgić.