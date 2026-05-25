Fešta košarke u Trogiru: Ovo su pobjednici prve postaje PRO 3x3 Toura, iduća postaja Zagreb

Pobjednik prvog ovosezonskog turnira u sklopu PRO 3x3 Toura, održanog u Trogiru, je slovenska ekipa Fridro Koroška. U finalnom susretu, koji je pokazao zbog čega je 3x3 košarka toliko popularna, atraktivna i zanimljiva, nadigrali su ekipu Srebrenika iz BiH 19:17. Hrvatske ekipe Radnik Križevci 3x3 i Marjan stigle su do polufinala. U ljepotici večeri Radnik je poražen od Srebrenika 21:20, dok je Koroška bila bolja od Marjana 20:14.

- Vrhunsko finale, vrhunske ekipe, vrhunski Srebrenik, vrhunski protivnik u finalu i na kraju naša pobjeda. Obranili smo naslov iz prošle godine i vraćamo se opet dogodine po treći trofej. Kada smo u četvrtfinalu protiv Prnjavora okrenuli zaostatak od 17:9 i došli do finala, kada smo pokazali mentalnu snagu, znali smo da možemo do kraja. Vraćamo se na PRO 3x3 Tour, dolazimo sigurno u Umag, a plan su još dva ili tri turnira. Sve je na nivou, velika vidljivost zahvaljujući Sport Klubu i YouTube prijenosima - naglasio je Jure Ličen iz pobjedničke ekipe Fridro Koroška.

U konkurenciji ekipa do 19 godina prvo mjesto osvojila je ekipa Bokuni koja je u finalu slavila protiv ekipe CVKP 20:12, dok je u finalu prije finala na jednu loptu s 15:14 pobijedila KK Zabok 3x3.

Foto: Joško Herceg / PRO 3X3 Tour / Energy Basket d.o.o.

- Košarka 3x3 je super stvar, došli smo u Trogir po trofej i osvojili ga. Krajnji cilj mi je napraviti košarkašku karijeru poput mojih rođaka Sobina - kazao je član pobjedničke ekipe Filip Sobin.

Svi koji su ga gledali uvjereni su da će u tome uspjeti. U Trogiru smo imali priliku gledati i potencijalnu NBA zvijezdu. Četrnaestogodišnji Luka Režić iz ekipe Bowlio oduševio je u jednoj od prvih izjava u životu:

- U Trogiru je super, volim i klasičnu i 3x3 košarku, a jednom bih volio zaigrati u NBA ligi kao i moj najdraži igrač Sharife Cooper. Brz je i ima dobar šut kao i ja.

Odličnu organizaciju popratile su uzbudljive i kvalitetne utakmice, lijepo vrijeme i raspoložena publika, a atraktivna lokacija podno Kule Kamerlengo i ovoga je puta pokazala koliko je za turističku promociju hrvatskih destinacija važna suradnja organizatora sportskih manifestacija i lokalne zajednice. Fotografije s PRO 3x3 Toura iz Trogira obići će svijet te istovremeno promovirati 3x3 košarku, Trogir, Dalmaciju i Hrvatsku.

Foto: Joško Herceg / PRO 3X3 Tour / Energy Basket d.o.o.

- Ovo je jedna izvanredna sportska manifestacija koja se četvrtu godinu zaredom održava u prekrasnom ambijentu Trogira. Riječ je o sportskom događaju na koji smo ponosni. Nadam se da će se tradicija nastaviti. Čestitam organizatorima, svim natjecateljima, a posebno pobjednicima - nije krio zadovoljstvo atmosferom i šušurom koje je u Trogir u predsezoni donio PRO 3x3 Tour gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić, koji je uručio nagrade najboljima.

Ponos je riječ koja najbolje oslikava raspoloženje organizatora. Potvrđuju to i riječi člana Udruge PRO 3x3 Tour Tomislava Prpića:

- Zadovoljstvo i ponos, to su osjećaji koji me preplavljuju nakon dvodnevnog spektakla kojeg smo organizirali u Trogiru u kojem se osjećamo kao doma zahvaljujući svesrdnoj pomoći Grada Trogira, Turističke zajednice grada Trogira i mještana. Ovaj prvi turnir u našoj petoj sezoni pokazao je da smo uspjeli izdići 3x3 scenu u Hrvatskoj na višu razinu. Bilo je lijepo, s puno publike. Odaziv ekipa bio je sjajan, gledali smo odličnu 3x3 košarku i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. Idemo dalje. Još je devet turnira ispred nas. Pozivam sve u Zagreb na Tomislavac u petak i subotu, 29. i 30. svibnja.

Foto: Joško Herceg / PRO 3X3 Tour / Energy Basket d.o.o.

Uz vrhunsku 3x3 košarku, posjetitelji su mogli uživati i u bogatom popratnom programu. Posebnu pažnju privukao je Kids Day program namijenjen najmlađima, kao i brojne nagradne igre za publiku. Atraktivan show priredila je i akrobatska skupina Dunking Devils svojim spektakularnim zakucavanjima koja su podigla atmosferu i oduševila gledatelje i brojne trogirske turiste iz Engleske, Australije, Njemačke, Novog Zelanda, Francuske koji su ispunili tribine pored Kule Kamerlengo.

Sljedeća postaja PRO 3x3 Toura driven by Opel je Zagreb, gdje će se 29. i 30. svibnja održati novi spektakl u centru grada, na Trgu kralja Tomislava. Zagrebački turnir već je privukao veliku pozornost natjecatelja jer će pobjednik izboriti nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji vodi prema svjetskoj 3x3 pozornici – FIBA 3x3 Marseille World Touru. Atraktivna košarka, odlična atmosfera i vrhunska zabava ponovno su zajamčeni.

PRO 3x3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3x3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

Foto: Joško Herceg / PRO 3X3 Tour / Energy Basket d.o.o.

SLJEDEĆE POSTAJE PRO 3x3 TOURA DRIVEN BY OPEL 2026.

Zagreb – 29./30. svibnja

Donji Miholjac – 5./6. lipnja

Vinkovci – 19./20. lipnja

Hvar – 26./27. lipnja

Bol – 3./4. srpnja

Nova Gradiška – 10./11. srpnja

Umag – 17./18. srpnja

Šibenik – 24./25. srpnja

Novalja (finale) – 31. srpnja / 1. kolovoza