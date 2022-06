Fett na prvu tenisačicu svijeta! Teški protivnici Donni i Borni, Čilić otvara protiv Amerikanca

Hrvatska tenisačica Jana Fett koja se u glavni turnir Wimbledona probila kroz kvalifikacije igrat će u 1. kolu protiv prve tenisačice svijeta Poljakinje Ige Swiatek, odlučeno je na ždrijebu trećeg Grand Slam turnira sezone.

Tešku protivnicu dobila je i Donna Vekić, koja će igrati protiv osme nositeljice Amerikanke Jessice Pegule. Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj. Petra Martić također je dobila Amerikanku za protivnicu u 1. kolu, i to 37. tenisačicu svijeta Shelby Rogers. Martić je dva najbolja rezultata u Wimbledonu ostvarila 2017. i 2019. kada je stigla do četvrtog kola.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u prvom kolu ide na 52. igrača svijeta Amerikanca Mackenzieja McDonalda. S njim je jednom igrao i slavio na Australian Openu 2019.

Borna Ćorić igrat će protiv 12. nositelja Argentinca Diega Schwartzmana. Bit će to njihov peti međusobni dvoboj, a zasad je rezultat u pobjedama izjednačen 2-2

