Feyenoord sjajnim videom predstavio Ivanušeca: Ne mogu baš pričati, izgubio sam glas

Emocije su bujale u njemu cijelu utakmicu. Posljednji put obukao je plavi dres i istrčao na svoj voljeni Maksimir. Zabio je posljednji gol za svoj voljeni klub, izašao iz igre i zaradio gromoglasni pljesak. Više nije mogao držati u sebi, sve emocije izašle su van.

Luka Ivanušec u četvrtak je odigrao posljednju utakmicu za Dinamo u pobjedi protiv Sparte Prag (3-1). Zaplakao je po izlasku iz igre, tješili su ga suigrači, a potom nakon utakmice ispred sjeverne tribine i bacali. Neprestano se zahvaljivao navijačima pa se poslije utakmice oprostio se od suigrača u svlačionici. Težak i vrlo emotivan dan, ali kojeg će zauvijek pamtiti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Već u petak ujutro hrvatski reprezentativac sletio je u Amsterdam pa se potom zaputio u Rotterdam gdje je odradio liječničke preglede i poslijepodne službeno potpisao za nizozemskog prvaka Feyenoord! Navijači su ga čekali cijelo ljeto, klub je uporno lomio Dinamo s ponudama, a onda pred kraj prijelaznog roka i uspio u tome. Kako pišu nizozemski mediji, Feyenoord će Ivanušeca platiti 8,5 milijuna eura, što uz bonuse može doći i do deset. Nizozemski klub ga je predstavio sjajnim videom.

Vidno umoran i promuklog glasa nakon emotivnog oproštaja od Zagreba, Luka je prvi put stao pred kamere.

- Hvala vam na dobrodošlici, izgubio sam glas u četvrtak pa ne mogu pričati glasno. Sretan sam što sam ovdje. Želim zahvaliti upravi što me je čekala jako dugo. Bila je to jako bitna utakmica za Dinamo i zato se toliko odužilo. Sada sam ovdje, to je najbitnije i jedva čekam zaigrati - rekao je Ivanušec.

Feyenoord u nedjelju igra protiv Almere Cityja u trećem kolu Eredivisie, no mala je vjerojatnost da će hrvatski reprezentativac igrati. Navijači su ga dočekali kao zvijezdu i očekivanja su ogromna. Klub nije najbolje ušao u sezonu, remizirao je s Fortunom Sittard (0-0) i Spartom Rotterdam (2-2). Nije to dobro izgledalo u prve dvije utakmice, ali nadaju se da će im Ivanušec donijeti dimenziju više.