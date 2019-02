Fidel Castro je živ! I to, pazite sad, u drugoj španjolskoj ligi...

Nekoliko stvari morale su se poklopiti da dobijemo Fidela Castra u 2. španjolskoj ligi.

Prva je da Ruben Castro i Fidel Chaves de la Torre budu u prvih 11 Las Palmasa. OK, kad se to poklopilo, trebalo nam je da budu jedan do drugoga u grafičkom prikazu postava, s tim da je Fidel, naravno, lijevo, a Castro desno.

Treće je da to pogledate na mobilnoj aplikaciji jednog od popularnih stranica koja prati sportske rezultate, jer tada vidite prikaz okomito. I lijepo piše - Fidel Castro.

Las Palmas je pobijedio Gijon 1-0 u nedjelju u 2. ligi. Nije zabio Fidel, a ni Castro, ali ovaj detalj nasmijao je mnoge. Eto, u drugoj ligi ukazao se Fidel Castro, kubanski revolucionar i komunistički vođa koji je gotovo 50 godina bio trn u oku Americi u čijem je susjedstvu sagradio komunističku državu. Preminuo je u studenom 2016.