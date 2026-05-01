POTVRDIO JE

Fifa: Infantino će se 2027. kandidirati za novi mandat

Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Infantino cilja još jedan mandat! Rekordi u prihodima, ali i kritike zbog skupih ulaznica za SP 2026. Prihodi od 12 milijardi eura, razvojna sredstva osam puta veća

Predsjednik Fife, Gianni Infantino potvrdio je na kongresu u Vancouveru da će se 2027. kandidirati za novi mandat.

U svom obraćanju na kongresu istaknuo je Fifina postignuća pod njegovim vodstvom u proteklom desetljeću. Kazao je da će tekući prihodi za razdoblje od 2022. do 2026. iznositi gotovo 12 milijardi eura, a u usporedbi s vremenom kada je započeo svoje predsjedanje FIFA-om, razvojna sredstva za razdoblje 2027.-2030. također su se osam puta povećala, sada iznose 2.3 milijarde eura.

Većina tekućih prihoda doći će od ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Upravo zbog Svjetskog prvenstva FIFA je meta kritika zbog visokih cijena ulaznica i uvođenja dinamičkog određivanja cijena.

"Mnogo ste čuli o ulaznicama za Svjetsko prvenstvo. Imali smo 500 milijuna zahtjeva za njih. Imali smo 50 milijuna u posljednja dva. Naravno da su to skupe ulaznice, ali su i pristupačne“, rekao je Infantino.

Naglasio je da se prihod vraća u nogomet i raspoređuje među savezima članicama te za postojeća i nova natjecanja u razvoju. Ranije su njegovu kandidaturu podržali savezi iz Južne Amerike, Afrike i Azije. 

