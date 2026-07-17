Fifa ipak prelomila? Evo koliko bi trebao trajati glazbeni šou na poluvremenu finala Mundijala

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine neće imati neuobičajeno dugo poluvrijeme, unatoč spektakularnom glazbenom programu koji je Fifa pripremila za stadion MetLife u New Jerseyju. Nastup glazbenika trebao bi trajati 11 minuta, a još šest do deset trajat će razmontiravanje pozornice, piše Marca, koja navodi da bi sve maksimalno trebalo trajati 17 minuta.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Time je Fifa stala na kraj nagađanjima da bi završnica turnira mogla biti prekinuta na više od pola sata zbog nastupa glazbenih zvijezda, javljaju španjolci. Prema informacijama koje su dobili španjolski i argentinski nogometni savez, poluvrijeme će biti tek dvije minute dulje od standardnih 15 minuta. Većinu dodatnog vremena zauzet će glazbeni program. Nastupi Shakire, Madonne i Justina Biebera trajat će oko 11 minuta, dok je ostatak pauze predviđen za postavljanje i uklanjanje pozornice te pripremu travnjaka za nastavak susreta.

Upravo je stanje terena bilo jedna od tema uoči finala. Na dosadašnjim utakmicama odigranima na stadionu MetLife travnjak je, prema pojedinim zapažanjima, djelovao suše i sporije nego na drugim stadionima, pa će dio stanke biti iskorišten i za njegovo zalijevanje prije početka drugog poluvremena.

Promjena neće biti kada je riječ o pauzama za osvježenje igrača. Zbog visokih temperatura koje prate Svjetsko prvenstvo Fifa će i u finalu zadržati praksu dviju stanki za hidraciju, po jednu u svakom poluvremenu.