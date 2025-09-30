Obavijesti

Fifa kaznila HNS! 'Vatreni' će u Varaždinu igrati pred manjim brojem gledatelja zbog nereda

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez dužan je zatvoriti najmanje 15 posto dostupnih sjedećih mjesta na utakmici protiv Gibraltara u Varaždinu zbog nereda na Maksimiru. Ipak, HNS će tražiti da ta mjesta ispune djeca do 14 godina

Hrvatska nogometna reprezentacija sljedeću bi utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. mogla odigrati pred smanjenim kapacitetom stadiona u Varaždinu. Naime, na adresu Hrvatskog nogometnog saveza sletjela je nova kazna zbog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Crne Gore, koja se održala 8. rujna na Maksimiru u Zagrebu.

Priopćenje HNS-a objavljujemo u cijelosti:

"Disciplinska komisija Fife donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Crne Gore u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

HNS-u je izrečena kazna za diskriminatorno ponašanje dijela navijača na utakmici Hrvatska - Crna Gora koja je 8. rujna odigrana u Zagrebu te je dužan platiti 30.000 švicarskih franaka i sljedeću utakmicu pod okriljem Fife odigrati s ograničenim brojem gledatelja. Tijekom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija (Hrvatska - Gibraltar u Varaždinu), HNS je dužan zatvoriti najmanje 15 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova.

Alternativno, tih 15 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola Varaždinske županije.

HNS je kažnjen i za neprimjereno ponašanje dijela navijača (korištenje pirotehnike) na istoj utakmici te je dužan platiti novčanu kaznu u iznosu od 11.500 švicarskih franaka."

