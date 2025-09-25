Svetina: Nisam imao podršku Dinama ni za vrijeme Mamića! DORH? Nije bilo nikakvih izvida

Situacija u Zagrebačkom nogometnom savezu nije bajna, a dodatnu buru izazvala je redovna sjednica Izvršnog odbora na kojoj su članovi odredili datum izborne sjednice. Najavili su da će se ona održati 29. rujna, no način najave zasmetao je Dinamu koji se javno pobunio na društvenim mrežama. Modri su istaknuli problem netransparentnosti, a posebno im smeta Tomislav Svetina koji se već prije početka sezone našao na udaru i Hajduka.

Sve je počelo sa sudačkom organizacijom, a pretvorilo se u napad na predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića. Mnogi su optuživali da iza svega stoji upravo Svetina koji želi preuzeti vodstvo nad Savezom. U jednom od rijetkih medijskih istupa otkako je postao predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, Ljubo Pavasović Visković komentirao je situaciju.

- Kustić ima oporbu u Svetini, Šprajceru i sucima iz ere “Pošteno suđenje” kada je Maleš učinio ono što je učinio. Ako u Savezu postoji moćna grupacija koja pokušava vladati iz sjene ili smijeniti Kustića, ti ljudi su crvena crta i nema prelaska. Hajduk neće razgovarati sa Savezom koji vode Svetina, Šprajcer i ta ekipa. Ne smijemo dopustiti da ljudi koji su se do te mjere kompromitirali vode Savez. Reprezentacija je nešto drugo. Poljud je dom naših igrača i oni će ovdje uvijek biti dobrodošli, ali ti ljudi nikada neće - rekao je Visković za Hajduk Digital.

Nakon što se pobunio Dinamo, jedan od stupova ZNS-a, Svetina je odlučio odgovoriti i objasniti zašto će se izbori održati idućeg ponedjeljka.

- Provlači se teza da su se izbori isforsirali, a odluku je donio Izvršni odbor koji je mjesto na kojem se takve odluke donose - rekao je Svetina za Dnevnik Nove TV.

Zagreb: Tomislav Svetina u šetnji po gradu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, činjenica da su odluku donijeli pod točkom razno baca negativno svjetlo na transparentnost procesa.

- Sazvali smo sjednicu, na Izvršnom odboru smo raspravljali, imali smo diskusiju, glasali smo i većina je odlučila da se ide u izvanrednu Skupštinu - dodao je i objasnio zašto su pomaknuli predviđeni termin:

- Postoji više razloga, od nepovjerenja članova Saveza prema meni do grupiranja nekih drugih. Mislim da je jednostavnije da se to riješi programima upravo sada, dok klubovi nisu opterećeni borbom za naslove ili ostanak.

Osvrnuo se i na Dinamo koji ga pod vodstvom Zvonimira Bobana ne podržava.

- Ovo je treći put, prvi put sam bio u sukobu sa Zdravkom Mamićem, drugi put također. Zagrebački nogometni savez je otvoren i uživa svu podršku. Dinamo i Lokomotiva igraju u svim kategorijama isto, a mi sve sufinanciramo.

Zbog vala opozicije i prijava u priču se danas uključio i DORH koji, kako navode, "provodi izvide". Svetina je takve navode demantirao.