Pre(VAR)a? Fabriciraju snimke, vrijeđaju igrače, krivo sude...

Naši “ljudi u crnom” proteklih su dana otišli i korak dalje pa nisu nositelju TV prava (MAXSport) dostavili službenu snimku iz VAR sobe s utakmice Hajduk - Lokomotiva!? Razlog? Očito se tu nekoga (previše) štiti

Hrvatski nogomet ne može bez drame. Nekad su za "dodatni začin" HNL-u bili zaslužni klubovi, nekad smo mogli uživati u bombastičnim izjavama Igora Pamića, Tomislava Ivkovića ili Željka Sopića, a nekad bi naslovne stranice punili navijači. A danas? Situacija je sasvim drukčija, glavne uloge iz kola u kolo preuzimaju suci. Glavni, pomoćnici ili oni u VAR sobi, svejedno.

